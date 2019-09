12.09.2019

Armin Spengler: Tief getroffen, aber entschlossen

Abteilungsleiter Armin Spengler bedauert den Rückzug von Raphael Groß aus dem Bayernliga-Handballteam des VfL Günzburg. Er sieht ihn jedoch als Einzelfall. Das Team ist mit dem Coach zufrieden, sagt der Spartenchef im Interview.

Unmittelbar vor Saisonbeginn hat Raphael Groß seinen Rücktritt aus dem Bayernliga-Handballteam des VfL Günzburg erklärt. Er fühlt sich vom neuen Trainer Gábor Czakó aus der Mannschaft gedrängt, dazu kritisiert er die Wortwahl des Coaches. Herr Spengler, Sie als Abteilungsleiter sind doch nah dran an den Spielern. Haben Sie diese Entwicklung kommen sehen?

Nein, ich wurde davon völlig überrascht. Ich habe das vom sportlichen Leiter Fabian Schoierer per Whatsapp mitgeteilt bekommen. Da war ich noch im Urlaub in Vietnam. Das war natürlich eine ungute Situation für mich, wenn ich in Südostasien sitze und in solche Prozesse nicht eingreifen kann.

Nach Ihrer Rückkehr haben Sie unverzüglich das Gespräch mit dem Spieler gesucht. Was kam dabei raus?

Seine Entscheidung zum Rücktritt ist definitiv. Raphael Groß sagt, er kann mit Trainer Gábor Czakó nicht. Ein gemeinsames Gespräch hat er abgelehnt.

Können Sie das konkreter ausführen?

Ausschlaggebend war ein Zwischenfall im Training. Zudem ist Raphael Groß unzufrieden, weil er nicht auf seinen Lieblingspositionen spielte. Aber es ist ja auch unter Stephan Hofmeister seine Stärke gewesen, dass er immer auf Positionen aushelfen musste, die er nicht unbedingt liebt. Er ist ein Allrounder, den du überall einsetzen kannst, den du immer brauchst und den wir auch jetzt brauchen würden.

Zum erwähnten Zwischenfall: Groß äußerte unter anderem den Vorwurf, der Coach hätte ihn gedemütigt.

Dass es Sachen gab, die der Spieler so empfand, kann sein. Aber wir alle kennen Czakó als sehr, sehr sachlichen Trainer. Über seine fachliche Qualifikation müssen wir uns ohnehin nicht unterhalten.

Enttäuschungen gehören zum Sport wie Erfolge. Wenn Sie Ihre bisher gewonnenen Eindrücke sammeln: Ist das jetzt, salopp formuliert, nur die Überreaktion eines beleidigten Spielers?

Es gibt immer unzufriedene Spieler, die gab’s unter dem Trainer Stephan Hofmeister auch. Der Unterschied ist: Das konnte man immer irgendwie regeln. Dass Raphael Groß uns nicht die Chance gibt, noch einmal klärend auf die Situation einzuwirken, bedauere ich natürlich. Er ist eine Institution in der Mannschaft gewesen und er wird uns fehlen – als Mensch und als Sportler.

Neben Raphael haben sich auch seine Eltern Thomas und Iris Groß von den Bayernliga-Handballern abgekoppelt.

In der Kürze der Zeit habe ich noch nicht mit den Eltern gesprochen. Warum die ganze Familie hinwirft? Sie ist halt verbunden mit dem Sohn. Aber das ist ein Schritt, den wir alle bedauern. Die Eltern Groß standen dem Verein viele Jahre praktisch rund um die Uhr ehrenamtlich zur Verfügung, wofür man ihnen nicht genug danken kann. Ob in dieser Sache jetzt einer Recht hat oder Unrecht, ist doch zweitrangig. Tatsache ist, dass wir alle tief getroffen sind von der Entscheidung. Wir müssen jetzt nach innen beruhigen und noch enger zusammenrücken. Das tun wir entschlossen.

Ist das wirklich nur ein Einzelfall? Oder, um das Gegenteil zu formulieren: Können oder wollen auch andere Spieler nicht mit diesem Trainer?

Das kann ich definitiv verneinen. Die Spieler sagen halt, es ist anders als bei Stephan Hofmeister. Aber damit ist absolut keine negative Kritik verbunden. Die Mannschaft ist unter dem neuen Trainer sehr zufrieden. Natürlich stuft er Spieler anders ein als zuvor Hofmeister, der die meisten seit der Jugend kannte. Und ich als Abteilungsleiter werde dem Trainer in keinster Weise dreinreden.

Jonas Guckler allerdings hat sich nach unseren Erkenntnissen ganz ähnlich geäußert wie Raphael Groß. Wie ist der Stand bei ihm?

Seine Situation ist aus meiner Sicht eine ganz andere. Der Trainer sagt, er braucht noch einige Zeit nach seinem Kreuzbandriss. Guckler ist ein junger, ehrgeiziger Spieler. Er brennt darauf, spielen zu dürfen. Er fühlt sich fit – und da gehen seine Meinung und die des Trainers eben auseinander. Wobei ich mit dem Spieler selbst noch nicht gesprochen habe. Das wird sicher folgen.

Interview: Jan Kubica

Themen Folgen