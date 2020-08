vor 47 Min.

Asha aus Kenia erfüllt sich in Günzburg einen Traum

Mwanasha Rajojo, die ihre Freunde nur „Asha“ nennen, macht an der Berufsfachschule für Pflege am BKH eine Ausbildung.

Sie hatte in der Heimat einen schweren Start. Wie die 28-jährige Asha aus Kenia in den Landkreis Günzburg kam und was sie dort alles erlebt.

Ihren Vater hat sie nie kennengelernt, ihre Mutter ist früh nach dem Tod des Mannes weggezogen. Mwanasha Rajojo, die ihre Freunde kurz „Asha“ nennen, hat trotzdem nie aufgegeben. Dank ihres Fleißes und ihres Durchhaltevermögens macht die 28-Jährige an der Berufsfachschule für Pflege am Bezirkskrankenhaus (BKH) Günzburg eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin. „Das ist mein Traumberuf: Ich wollte schon immer Krankenschwester werden“, sagt die gebürtige Kenianerin. Dass sie so weit gekommen ist und heute in Deutschland lernen darf, hat sich auch dem „Projekt Schwarz-Weiß“ zu verdanken, das in Roggenburg entstanden ist.

Die Familie Dürr ist maßgeblich an dem Projekt beteiligt, das Asha und ihren Brüdern half

„Projekt Schwarz-Weiß“ ist ein als gemeinnützig eingetragener Verein, der sich in Afrika für Kinder in Not einsetzt. In den Projekten der „Nice View Trust Foundation“ in Kenia finden ausgesetzte, verwaiste und verwahrloste Kinder ein neues Zuhause. Mwanasha war eines von ihnen. Sie und ihre Brüder Haji und Suleiman hatten das Glück, im Jahr 2000 vom „Nice View Projekt“ aufgenommen zu werden. Die drei Geschwister gehörten zu den ersten acht Kindern, die das Kinderdorf von „Nice View“ aufgenommen hat. Bis heute sind es mehr als 70.

Maßgeblichen Anteil an der Entstehung des Projektes in Msambweni hat die Familie Dürr aus Ingstetten, einem Ortsteil von Roggenburg. Weil Edmund Dürr beim Bau der Häuser Hand anlegte und Gudrun Dürr sich Tag und Nacht um ihre Schützlinge kümmerte, fanden immer mehr Kinder Schutz und Geborgenheit im „Nice View Children´s Village“, von denen einige sonst die nächsten Tage nicht überlebt hätten. Die drei Kinder des Ehepaars Dürr, Marcel, Denise und Pascal, unterstützen ihre Eltern. Wenn Asha heute von ihrer Mutter spricht, meint sie nicht ihre leibliche Mutter, sondern Gudrun Dürr, die 2019 nach 20 Jahren Schaffenskraft das Bundesverdienstkreuz bekam.

Mit viel Ehrgeiz lernte Asha Deutsch und bewarb sich für die Ausbildung zur Krankenschwester

Asha kam mit Hilfe von Gudrun Dürr 2017 nach Deutschland. Sie landete als Au-pair bei einer Gastfamilie in der Oberpfalz, studierte Ernährungswissenschaften und schloss eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin ab. Nach einem Jahr verfestigte sich ihr Wunsch, ihren Traumberuf Krankenschwester zu erlernen. „Das war aber nicht so einfach wegen der Sprache.“ Dass sie heute so gut Deutsch spricht, hängt mit ihrem Ehrgeiz zusammen, mit Hilfe von Youtube-Videos die Sprache zu lernen. Außerdem übte ihre Gastfamilie viel mit ihr.

2018 kam sie nach Krumbach, um an der Kreisklinik ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) zu absolvieren. „Da habe ich in der Kardiologie gearbeitet. Das hat mir viel Spaß gemacht.“ Dann bewarb sich Asha um einen Ausbildungsplatz an der Berufsfachschule für Pflege in Günzburg – und erhielt eine Zusage. Seit April 2019 gehört sie der Klasse F19 an. Auch dort macht ihr die Ausbildung viel Freude. „Der Beruf liegt mir am Herzen. Ich möchte von dem, was ich erlebt habe, anderen etwas zurückgeben.“ Wenn man die junge Frau mit ihrem ansteckenden Lächeln sieht, spürt man ihre Leidenschaft, Menschen helfen zu wollen. Der Beruf sei anspruchsvoll, aber erfüllend. Er könne bisweilen „ein bisschen anstrengend“ sein, wenn man am Feiertag oder am Wochenende arbeiten muss, wenn andere frei haben, sagt sie in der Pressemitteilung der Bezirkskliniken.

Die Stellenaussichten für Asha sind "hervorragend"

Klassenleiterin Ilona Strobel bezeichnet Mwanasha als „sehr, sehr fleißige Schülerin“. „Ich bewundere ihren Mut und ihre Durchhaltefähigkeit, sich so zu engagieren und sich so toll in die Klasse zu integrieren.“ Auch Schulleiter Erich Renner ist von der Schülerin begeistert. Sie sei ein Musterbeispiel für jemanden, der den Pflegeberuf liebt. Ob sie eine Chance hat, nach dem Ende ihrer Ausbildung übernommen zu werden? „Die Stellenaussichten sind hervorragend“, antwortet Renner.

Die 28-Jährige wohnt im Schwesternwohnheim auf dem BKH-Gelände. Ihre „Kollegen“, wie sie ihre 16 Mitschülerinnen und fünf Mitschüler nennt, findet sie sehr nett und hilfsbereit. Auch wenn sie Kenia vermisst, will sie in Deutschland bleiben. „Ich habe hier nur positive Erfahrungen gemacht." Bei Freundschaften sei der Unterschied zwischen Deutschland und Kenia groß. „Das ist hier viel schwieriger. Man ist mehr unter sich. Das ist in meinem Heimatland ganz anders.“ Dennoch hat sie einen Lebenspartner gefunden: Seit zwei Jahren ist sie mit einem gleichaltrigen Mann aus Baden-Württemberg liiert.

Asha ist zum Christentum konvertiert - in Kenia wäre das nicht möglich gewesen

Aktuell macht Asha den Führerschein, auch wenn sie kein Auto besitzt. Beeindruckend findet sie die Verkehrsregeln in Deutschland. „In Kenia ist das ganz anders. Wer dort über einen Zebrastreifen läuft, droht überfahren zu werden.“ Als Muslima geboren, wuchs sie in einer christlichen Umgebung auf. Mit 18 entschied sie sich für das Christentum. Die Entscheidung zu konvertieren, wäre im ursprünglichen Lebensumfeld undenkbar gewesen.

In Krumbach besuchte Asha kürzlich einen evangelischen Gottesdienst, bei dem Gospels gesungen wurden. „Da habe ich mich wohlgefühlt.“ Privat singt sie leidenschaftlich gerne Lieder und Gospelsongs in der afrikanischen Sprache Swahili. Manchmal zeichnet sie sich dabei selber auf und verschickt das Video per WhatsApp an ihre Freunde und nach Afrika. Etwa an ihren Bruder Haji, der sein Lehramtsstudium abgeschlossen hat und jetzt in der eigenen „Nice View Schule“ in Kenia unterrichtet. Sie sind dankbar für das, was ihnen Gutes widerfahren ist. (zg)

Lesen Sie auch:

Philippinische Pflegerinnen über ihr neues Leben in Deutschland

Wie Migranten beim Einleben unterstützt werden sollen