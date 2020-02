vor 23 Min.

Attraktiv über Günzburg hinaus

Jugendleiter der Bayerischen Schützenjugend zu Gast bei den Kaiserlich-Königlichen

Mit 70 Mitgliedern war die Generalversammlung der Kaiserlich Königlich privilegierten Schützengesellschaft Günzburg rekordverdächtig gut besucht. Groß war laut Schützenmeister Joachim Tillmann auch das Interesse an den offenen Schießen und an internen Veranstaltungen, das Schützenhaus kam fast an seine Kapazitätsgrenze.

Das „Herzstück“ der Gesellschaft wurde deshalb im vergangenen Jahr mit einer modernen Heizung, einer neuen Kühlanlage und einer eleganten Theke ausgestattet. Die auf aktuellem technischem Stand befindlichen Schießstände lassen die Austragung einer großen Anzahl von Wettbewerbsdisziplinen zu. Der Gau Günzburg Land und der Bezirk Schwaben sind deshalb häufig hier zu Gast. So fanden bei der Schützengesellschaft 2019 der Endkampf des Bezirkspokals der Damen, die Endrunde im Rundenwettkampf Großkaliber Schwaben, Teile der Kreismeisterschaft, des Gauschießens und der Gaumeisterschaft statt. Weiterhin waren die Kaiserlich-Königlichen Schauplatz der schwäbischen Meisterschaften und des Drei-Stellungs-Cups.

Dazu kam noch an elf Tagen das Jugendkadertraining des Bezirks Schwaben. Besonders hervorzuheben ist das dreitägige Jugendleiterwochenende der Bayerischen Schützenjugend, an dem neben Veronika Rajcsanyi, der Leiterin des Landesjugendbüros des Bayerischen Sportschützenbundes, zwei weitere Referenten und 22 Betreuer aus vier bayerischen Bezirken teilnahmen. Außerdem wurden bei den Kaiserlich-Königlichen in Günzburg mehrere Lehrgänge zur Waffensachkunde und für qualifizierte Standaufsichten abgehalten. (zg)

