10.12.2019

Auch Geschäftsführer feiert

Langjährige Mitarbeiter bei Bendl in Günzburg

Ehre, wem Ehre gebührt: Auch in diesem Jahr hat das Günzburger Bauunternehmen Bendl eine schöne Tradition fortgeführt und langjährige Mitarbeiter in einem feierlichen Rahmen gemeinsam mit der Handwerkskammer für Schwaben geehrt. Hans-Peter Rauch, Präsident der Handwerkskammer, brachte in seiner Rede zum Ausdruck, wie wichtig loyale und engagierte Mitarbeiter für ein Unternehmen sind und welch herausragende Leistung der Betriebsführung es ist, langjährige Mitarbeiter zu halten.

Ausgezeichnet wurden für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit Andreas Bihler, Mladen Medimurec und Benjamin Wolter; für 15 Jahre Betriebszugehörigkeit Konrad Beck und Josef Simnacher, für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit Markus Miller und Stefan Wiedemann sowie für 35 Jahre Betriebszugehörigkeit Michael Schuster.

Geschäftsführender Gesellschafter Stefan Wiedemann dankte jedem Einzelnen für seine langjährige Treue und seinen Einsatz. Jeder von ihnen sei Teil der großen Bendl-Familie und trage wesentlich zum Unternehmenserfolg bei. Es mache ihn stolz, täglich aufs Neue mit solch einem tollen Team zusammenzuarbeiten. Beeindruckend sind hierbei vor allem auch die 35 Jahre Betriebszugehörigkeit von Michael Schuster, die besonderen Dank verdienen.

Begeistert vom gesamten Team sprach Gesellschafter Harry Bendl auch Stefan Wiedemann besonderen Dank aus. Wiedemann ist bereits seit 1994 bei der Firma tätig und hatte am Gründungstag der sächsischen Schwesterfirma – der Dipl.-Ing. H. Bendl Hoch und Tiefbau GmbH & Co. KG (bendl HTS) – seinen ersten Arbeitstag.

Nach sechseinhalb Jahren kehrte er in das Günzburger Unternehmen zurück. 2003 wurde er zum Geschäftsführer ernannt und schließlich 2006 zum Mitgesellschafter. Damals war das Unternehmen noch halb so groß wie heute. Zwischenzeitlich sind über 140 Mitarbeiter für das Bauunternehmen Bendl tätig.

Auch die Schwestergesellschaft in Sachsen ehrte 38 Mitarbeiter für langjährige Betriebszugehörigkeit. Gleichermaßen gab es für Geschäftsführer Uwe Lohf und Prokuristin Eva Greif für 25 Jahre Engagement und Einsatz herzlichen Dank. (zg)