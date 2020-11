vor 16 Min.

Auch am Sonntag fiel in Günzburg, Burgau und Jettingen-Scheppach der Strom aus

Auch am Sonntag ist in Teilen von Günzburg und umliegenden Gemeinden der Strom ausgefallen.

Seit Dienstag häufen sich in Günzburg und der Umgebung die Stromausfälle. Was der Energieversorger LEW dazu sagt und wie es nun weitergehen soll.

LEW-Sprecher Eckart Wruck hatte am Samstag gehofft, dass nach mehreren Stromausfällen in Günzburg in dieser Woche nun keine weiteren Defekte auftreten – doch um 1.44 am Sonntag gab es in Günzburg den vierten Stromausfall der Woche. Im Bereich Damaschkestraße/Weißenhorner Straße sei ein bereits repariertes Kabel erneut kaputt gegangen, bis 2.17 Uhr war die Versorgung unterbrochen.

Und zeitgleich gab es einen Kabel-Defekt im Bereich Stadtbach. Hier gingen die Haushalte um 2.55 Uhr wieder ans Netz. Das erste Kabel sollte nun ausgewechselt, das zweite repariert werden. Auch diese Ausfälle seien wohl auf den Vorfall vom Dienstag zurückzuführen.

Auch in Burgau und Jettingen-Scheppach gab es Stromausfälle

Unabhängig davon fiel am Sonntagmorgen auch in Burgau stellenweise der Strom aus: Um 7.31 Uhr gab es einen Kabel-Defekt in der Nähe des Eisstadions, um 8.59 Uhr war das Problem behoben. Und auch zwischen Scheppach und Jettingen ging ein Kabel zur selben Zeit kaputt, um 8.44 Uhr konnten die Bürger wieder mit Strom versorgt werden, sagt Eckart Wruck. In diesen beiden Fällen sei noch keine Ursache auszumachen gewesen.

Das alles sei sehr ärgerlich, am Montag soll eruiert werden, warum das alles passierte. Am Sonntag wurden vier Kolonnen raus geschickt, „die graben, reparieren und ausmessen“. Man tue alles, damit nicht weitere Defekte auftreten – das hatte LEW aber schon zuvor gehofft.

Ärger über LEW auf Facebook

Auf der Facebookseite unserer Zeitung machen derweil betroffene Bürger ihrem Unmut Luft. Eine Frau schreibt beispielsweise: "Jetzt weiß ich, weshalb Strom immer teurer wird! Aufwändige Reparaturarbeiten sind teuer...", jemand anderes überlegt, langsam eine Entschädigung geltend zu machen. Und per Mail an unsere Redaktion schreibt ein Leser, es sei ein Ärgernis, dass jeden Tag der Strom in der Region ausfalle. (cki)

Lesen Sie auch:

Themen folgen