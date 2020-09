08:00 Uhr

Auch die Gemeinde Dürrlauingen lenkt den Rohstoffabbau

Die Kommune ist nach Röfingen die zweite von dreien, die sich mit dem Thema beschäftigt hat. Impulse für die weitere Dorfentwicklung erhofft sich der Rat von einer Klausurtagung

Von Peter Wieser

Vor einigen Tagen war im Röfinger Gemeinderat der Feststellungsbeschluss für den gemeinsamen Teilflächennutzungsplan der Gemeinden Röfingen, Haldenwang und Dürrlauingen zur Steuerung des Rohstoffabbaus gefasst worden. Nun geschah dies auch in Dürrlauingen. Bei der erneuten Auslegung sei es darum gegangen, Formales richtigzustellen, erklärte Peter Wolpert vom Krumbacher Büro Kling Consult.

Nicht abwarten

Es sei nichts wesentlich Neues bei den Stellungnahmen zu erwarten, die meisten Stellen hätten auf ihre vorangegangenen verwiesen. Einige hatten erneut auf die derzeitige Fortschreibung des Regionalplans, der dem Flächennutzungsplan übergeordnet ist, hingewiesen. Ein Abwarten würde das Steuern des Rohstoffabbaus jedoch auf unbestimmte Zeit verzögern.

Gegebenenfalls müsste der Teilflächennutzungsplan nach dem Inkrafttreten des Regionalplans diesem angepasst werden, so Wolpert. Die Frage, was passieren würde, wenn im Regionalplan Abbaugebiete dargestellt würden, die die Gemeinde gar nicht vorgesehen habe, stellte Gemeinderatsmitglied Peter Wiedemann in den Raum. Tatsächlich wäre dies ein Punkt, den die Gemeinde in ihrer kommunalen Planung dann zu beachten hätte, entgegnete Wolpert.

Der Gemeinderat geht in Klausur

Im März wird der Dürrlauinger Gemeinderat an einer zweitägigen Klausurtagung an der Schule für Dorf- und Landentwicklung in Thierhaupten teilnehmen. Eine gute Geschichte, um die gemeindlichen Ziele klar zu definieren, sah es Bürgermeister Friedrich Bobinger. Der Beschluss, sich bei dort organisierten Vorträgen mit dem Bedarf und den Zielen der Ortsteile auseinanderzusetzen und wie man auf den verschiedensten Sektoren Gemeindeentwicklung betreiben könne, erfolgte einstimmig.

Zuschussanträge sollten eigentlich erst im Oktober behandelt werden. Nachdem der Antrag des Kinderbibelwochenteams der Pfarrgemeinde Dürrlauingen bereits in der jüngsten Sitzung auf der Tagesordnung stand, wurde er dann auch behandelt. Der Zuschuss für die Kinderbibelwoche während der Sommerferien wird der gleiche wie im Vorjahr sein, entschied das Gremium.

Mit dem Zustand der Straßen wird sich der Bauausschuss in diesem Jahr noch auseinandersetzen und zuvor einige Wege begutachten. Peter Wiedemann hatte angesprochen, dass sich mancherorts in den Belägen vermehrt Risse gebildet hätten.

Es sehe "richtig übel" aus

Weiter soll im Mitteilungsblatt ein Hinweis erfolgen, dass an den Grundstücksgrenzen zu den Straßen Bäume, Sträucher und Hecken entsprechend zurückzuschneiden seien. An manchen Stellen sehe es „richtig übel“ aus, bemängelte Wiedemann. Ebenfalls soll darauf hingewiesen werden, dass die roten Tütchen mit dem Hundekot nicht einfach am Wegesrand abzulegen seien, sondern dass es dafür eigene Hundetoiletten gebe.

Auch über die Bepflanzung und über die Pflege des Dürrlauinger Dorfbrunnens will man sich Gedanken machen. Keinesfalls soll es sich dabei um Plastikpflanzen handeln, so Bürgermeister Bobinger.

Ebenfalls zur Sprache kam der Spielplatz in Dürrlauingen. Hinsichtlich eines neuen Standortes und auch mit der Beschaffung von Spielgeräten möchte sich der Gemeinderat in der nächsten Sitzung befassen.

