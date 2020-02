05:00 Uhr

Auch mit Teilzeitausbildung zum Berufsabschluss

Wer Familie und Beruf zusammenbringen muss, kann vielleicht auf ein Teilzeitmodell zurückgreifen - auch in der Ausbildung.

Was die Voraussetzungen dafür sind und von wem es Unterstützung gibt: Das sind die Tipps der Arbeitsagentur.

Eine abgeschlossene Berufsausbildung ist für viele Menschen die wichtigste Grundlage, um ihr Leben selbstbestimmt und finanziell abgesichert gestalten zu können. Doch was können Arbeitnehmer tun, wenn es die derzeitige Lebenssituation nicht zulässt, eine Berufsausbildung in Vollzeit zu durchlaufen? Dann kann die Lösung hierfür eine Berufsausbildung in Teilzeit sein, teilt die Agentur für Arbeit mit.

So funktioniert es: Der oder die Beschäftigte sollte gemeinsam mit dem Ausbildungsbetrieb überlegen, welche tägliche oder wöchentliche Ausbildungszeit für die Betroffenen machbar und für den Betrieb zu organisieren ist. Beide Seiten müssen sich einig sein. Die Kürzung der täglichen oder wöchentlichen Arbeitszeit – maximal bis zu 50 Prozent. Als Ausgleich verlängert sich die gesamte Ausbildungsdauer im selben Verhältnis, wie die tägliche oder wöchentliche Arbeitszeit der Ausbildung verkürzt wird. Eine Verlängerung bis zum Eineinhalbfachen der regulären Ausbildungsdauer ist möglich.

Schulpflicht bleibt oft unberührt

Verschiedene Phasen der Berufsausbildung werden in einer Berufsschule absolviert. Diese Schulpflicht ist jedoch nicht automatisch von der Teilzeitvereinbarung mit dem Ausbildungsbetrieb berührt. Der Berufsschulunterricht ist in der Regel identisch zur Vollzeitausbildung.

Auch Teilzeitauszubildende haben Anspruch auf eine angemessene Ausbildungsvergütung. Der Gesetzgeber legt fest, in welcher Höhe die Ausbildungsvergütung mindestens als angemessen anzusehen ist. Für Teilzeitauszubildende ist eine Vergütung immer dann angemessen, wenn die prozentuale Kürzung der Ausbildungsvergütung maximal der prozentualen Kürzung der täglichen oder wöchentlichen Ausbildungszeit entspricht. Weniger zu kürzen ist zulässig, mehr zu kürzen jedoch nicht.

So unterstützt der Staat

Häufig reicht die Ausbildungsvergütung allein für den Lebensunterhalt nicht aus. Für diese Fälle gibt es eine Reihe staatlicher Unterstützungsleistungen, wie die Berufsausbildungsbeihilfe. Über diese und weitere finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten berät die Agentur für Arbeit oder das zuständige Jobcen-ter.

In der Berufsausbildung werden Lernbereitschaft, Engagement und Beharrlichkeit gerne als Schlüssel zum Erfolg genannt. Für Ausbildungen in Teilzeit gelten diese Grundsätze häufig noch viel mehr. Familiäre Aufgaben kommen zu den Anforderungen des Ausbildungsverhältnisses noch hinzu, die eigenen Ressourcen wollen gut aufgeteilt sein.

Das sind die Möglichkeiten

Folgende Unterstützungsmöglichkeiten bietet die Agentur für Arbeit bzw. das Jobcenter während der Berufsausbildung an:

Wer Nachhilfe während der Ausbildung, bei Lernschwierigkeiten oder schlechten Noten benötigt, den unterstützen Fachleute einer Bildungseinrichtung durch Stütz- und Förderunterricht. Auch bei der Vorbereitung auf Prüfungen und zur Überwindung von Prüfungsangst wird diese Hilfe angeboten.

In Zusammenarbeit mit Sozialpädagogen und Lehrkräften helfen Ausbildungsbegleiterinnen und -begleiter dabei, die Ausbildung und den privaten Alltag zu meistern.

Hier gibt es weitere Informationen

Weitere Fragen zum Thema „Teilzeitausbildung“ beantworten die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt. Für die Landkreise Günzburg und Neu-Ulm ist Regina Wortmann zuständig. Erreichbar ist Sie unter der Telefonnummer 0731/70799444. Gegenebenfalls müssen das Anliegen und die Erreichbarkeit auf Anrufbeantworter gesprochen werden. Per E-Mail ist die Arbeitsagentur unter Donauwoerth.BCA@arbeitsagentur.de erreichbar.

Wortmann sagt, dass diese Möglichkeit noch nicht allzu bekannt ist. Ein Nadelöhr ist Blockunterricht in der Berufsschule. Wenn die noch vom Wohnort des Arbeitnehmers weit entfernt liegt, wird es schwierig, das mit der Teilzeit zu vereinbaren.

Dennoch hält es Expertin Wortmann für sinnvoll, den Betroffenen darzustellen, was alles machbar ist. „Und es gilt auch, die Arbeitgeber dafür zu sensibilisieren.“ (zg)

