Audienz: Liqui-Moly-Chef Ernst Prost zeigt sein Schloss

Ganz persönliche Einblicke in sein Schloss in Leipheim und sein Privat- und Berufsleben gewährt Ernst Prost bisweilen Besuchern. Der 63-jährige Geschäftsführer der Firma Liqui Moly arbeitet seit der Corona-Krise im Homeoffice in seinen herrschaftlichen Räumlichkeiten.

Bild: Bernhard Weizenegger