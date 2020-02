vor 18 Min.

Auf dem Günzburger Fastenmarkt gibt es eine Neuerung

So wird der Fastenmarkt in Günzburg in diesem Jahr nicht aufgebaut. Die Marktstände werden zu den Ladengeschäften gedreht.

Plus In Günzburg werden die Besucher am Sonntag erstmals neue Wege gehen. Warum das Konzept verändert wurde.

Von Michael Lindner

Der Jahresauftakt des Freiluft-Einkaufsvergnügens startet in Günzburg traditionell mit dem Fastenmarkt. Am Sonntag, 1. März, ist es nun wieder so weit: Rund 60 Fieranten präsentieren sich beim Fastenmarkt in der Günzburger Innenstadt und bieten von 10 bis 18 Uhr ihr vielseitiges Angebot an. Und dieses Jahr gibt es für alle Besucher eine Neuerung.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Ein besonderes Anliegen der Cityinitiative und der Stadt Günzburg ist es, die Attraktivität der Marktsonntage zu steigern. In mehreren Terminen haben beide Seiten Ideen entwickelt, die nun umgesetzt werden. „Wir testen ein neues Konzept auf dem Marktplatz“, sagt Stefan Fross, Vorsitzender der Cityinitiative Günzburg. Auf Anregung der Cityinitiative startet beim Fastenmarkt der Versuch einer Neuplatzierung der Marktstände – sie werden zu den Ladengeschäften gedreht. Mit dieser veränderten Aufstellung soll für die Kunden ein erweitertes Warenangebot in unmittelbarer Sichtweite geschaffen werden. Besucher können mittels dieser Ausrichtung durch zwei Laufgassen bummeln, während der Marktplatz selbst als Rettungsgasse dient. Was sich die Cityinitiative verspricht „Wir versprechen uns durch diesen Pilotversuch eine weitere Steigerung der Attraktivität der Marktsonntage. Das Einkaufserlebnis wird nochmals gesteigert“, sagt Fross. Die gewonnenen Erfahrungen gehen dann in eine eventuelle Neuausrichtung des Marktgeschehens ein. „Wir sind als Stadtverwaltung stets bestrebt, das Geschehen auf dem Marktplatz für alle noch attraktiver zu gestalten. Deshalb übernehmen wir gerne die erheblichen Mehrkosten, um Neues zu testen und Rückmeldungen einzuholen“, sagt Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. Mehrkosten im vierstelligen Bereich Die Mehrkosten bewegen sich im vierstelligen Bereich und hängen mit den Folgearbeiten durch die gedrehten Marktstände zusammen. Spielgeräte, Verkehrsschilder und beispielsweise Sitzbänke müssen abmontiert werden, um genügend Platz für die Fußgänger zu schaffen. „Gemeinsam schaffen wir für Besucher und Bewohner einen schönen Sonntag und stärken die Wirtschaft unserer Stadt“, sagt Jauernig voller Vorfreude auf den Fastenmarkt. Die Fieranten kommen aus der ganzen Region und bieten Besuchern ein bunt gemischtes Warensortiment. Dieses reicht von Haushaltswaren, Schmuck und Accessoires bis hin zu Spielwaren, Pflanzen und vielem mehr. Der kleine und große Hunger kann an den Imbissbuden gestillt werden. Beratung, Tipps und Trends Die Günzburger Geschäftsleute öffnen am 1. März zudem ihre Türen von 13 bis 18 Uhr und bieten Marktschnäppchen und Aktionen. Die Mitarbeiter des heimischen Handels stehen Kunden mit individueller Beratung und Tipps zur Seite und informieren über die aktuellen Trends für die Frühjahr- und Sommer-Saison 2020. Lesen Sie auch: Erfolgreiche Zukunftsstrategien für Günzburg gesucht Es funkelt wieder in Günzburg Was dem neuen Chef der Cityinitiative wichtig ist Kundenumfrage in Günzburg: Es geht noch freundlicher

Themen folgen