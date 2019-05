vor 57 Min.

Auf welchen Strom setzt der Landkreis?

Ausschlaggebend bei der Entscheidung waren die Stimmen der CSU. Worum es dabei genau geht.

Von Walter Kaiser

Welche Art von Strom sollen der Landkreis und seine Eigenbetriebe in den nächsten Jahren beziehen? Normalstrom oder Ökostrom? Diese Frage mussten die Mitglieder des Kreisausschusses beantworten. Die CSU-Fraktion entschied sich mit ihrer Stimmenmehrheit für Normalstrom, die Kreisräte von SPD, Grünen, FDP und Freien Wählern hatten vergeblich für Ökostrom plädiert.

Normalstrom, auch Graustrom genannt, wird über Atomkraftwerke und fossile Energieträger erzeugt, kann aber auch Anteile von Ökostrom enthalten. Was genau aus der Steckdose kommt, weiß niemand zu sagen. Klar ist nur, dass Normalstrom noch immer preisgünstiger ist als Ökostrom. An diesem Punkt setzten Landrat Hubert Hafner und die Kreisräte der CSU an. Der Landkreis hatte 2018 für sich und seine Eigenbetriebe rund 3,25 Millionen Kilowattstunden Strom verbraucht. Durch den Bezug des günstigeren Normalstroms seien fünfstellige Summen eingespart worden.

Es gibt zwei Varianten bei Ökostrom

Bei Ökostrom gibt es zwei Varianten. Ökostrom ohne die sogenannte Neuanlagenquote wird nur in bereits bestehenden Anlagen produziert. Gegenüber dieser Art Ökostrom spart der Landkreis laut eigenen Berechnungen beim Bezug von Normalstrom etwa 16000 Euro im Jahr. Bei Ökostrom mit Neuanlagenquote, also der hälftigen Produktion aus künftigen neuen Anlagen, betrage die Ersparnis bis zu 40000 Euro jährlich.

Dieses eingesparte Geld sei in der Vergangenheit in die Hand genommen worden, um etwa mittels neuer Fotovoltaikanlagen auf kreiseigenen Gebäuden Ökostrom zu produzieren, zudem seien Mittel in diverse Energiesparmaßnahmen geflossen. Der Landrat: „Wir tun also etwas.“ Der künftige Bezug von Ökostrom brächte sicherlich positive Schlagzeilen, erklärten der CSU-Fraktionsvorsitzende Hans Reichhart und sein Fraktionskollege Matthias Kiermasz. Effektiver als Symbolpolitik sei es aber, Geld in eigene Maßnahmen zu investieren. Damit, so Kiermasz, sei „für die Umwelt mehr erreicht als nur Publicity“.

Eigentlich sollte nicht öffentlich diskutiert werden

Ursprünglich war vorgesehen, die Stromdebatte im nichtöffentlichen Teil der Sitzung abzuhandeln. Auf Antrag von Grünen-Kreisrat Harald Lenz („Das Thema interessiert die Bürger“) wurde die Beratung in den öffentlichen Teil verlegt. Lenz wie auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Gerd Olbrich plädierten dafür, sich wenigstens für den „Mittelweg“, also Ökostrom ohne Neuanlagenquote, zu entscheiden. Im Jahr 2019 sei die Zeit gekommen, als öffentliche Hand ein entsprechendes Zeichen zu setzen, betonte Olbrich.

Im Übrigen müsse es möglich sein, bei einem Investitionshaushalt 2019 von mehr als 23 Millionen noch etwas Geld für die Eigenproduktion von regenerativem Strom abzuzwacken. Der SPD-Fraktionsvorsitzende: „Ansonsten hätten wir eine echte Haushaltskrise.“ Harald Lenz verwies darauf, dass auch im Landkreis möglich sein sollte, was etwa Ichenhausen und Günzburg bereits vollzogen hätten, nämlich den Bezug von Ökostrom.

Auch Josef Brandner (Freie Wähler) und FDP-Kreisrat Herbert Blaschke („Das ist mehr als nur Symbolik“) sprachen sich für den Bezug von Ökostrom aus. Die Mehrheit der CSU entschied anders. Mit ihren Stimmen wurde beschlossen, für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2023 wie bislang Normalstrom zu beziehen und eine entsprechende Ausschreibung vorzubereiten. Die dadurch eingesparten Gelder sollen weiter für neue Fotovoltaikanlagen oder Energiesparmaßnahmen verwendet werden.

