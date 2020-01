28.01.2020

Aufschwung bei Feuerwehr-Jugend

Der Nachwuchs ist in die Leinheimer Einheit aufgenommen worden

Die Freiwillige Feuerwehr im Günzburger Stadtteil Leinheim hat derzeit 130 Mitglieder, darunter 14 Ehrenmitglieder. 37 Feuerwehrleute leisten den aktiven Feuerwehrdienst, davon zehn Jugendliche als Feuerwehranwärter. Aus dem Jahresbericht des Kommandanten, Roland Miller, entnahmen die Zuhörer jetzt bei der Dienst- und Generalversammlung, dass das vergangene Jahr von einer ganzen Reihe an Einsätzen, Ausbildungen, Besprechungen und vielfältigen Weiterbildungen geprägt gewesen war, heißt es in der Pressemitteilung der Feuerwehr Leinheim.

Die Schwerpunkte lagen bei Übungen und den Aus- und Weiterbildungen besonders für Atemschutzgeräteträger. Insgesamt wurden die Übungen gut besucht, erläuterte der Kommandant. Darüber hinaus war die Feuerwehr bei vielen örtlichen und überörtlichen Veranstaltungen sowie bei gesellschaftlichen Ereignissen vertreten. Auch beim Austausch der alten Glasbausteine durch Isolierglasfenster in der Feuerwehrhalle half die Wehr mit vielfacher Eigenleistung mit, unterstützt von Schreiner Gerd Volk und Malermeister Marc-André Hurler und seinem Team.

Die Jugendgruppe erlebte einen Aufschwung, der unter anderem einer erfolgreichen Jugendarbeit und Jugendwerbung zugesprochen werden konnte. Im vergangenen Jahr wurde ein Jugendwerbeabend zur Nachwuchsgewinnung abgehalten, bei der allein fünf Jugendliche gewonnen wurden. Den Nachwuchs nahm offiziell der Kommandant per Handschlag in die Wehr auf. Dies waren Lara Volk, Annika Miller, Lena Christl, Sarah Albrecht und Elena Gröger.

Als Kassenprüfer wurden die bisherigen, Günter Hartmann und Martin Christl, bestätigt. Zur Feuerwehrfrau wurde Jacqueline Miller ernannt und in den aktiven Dienst durch den eigenen Vater und Kommandanten aufgenommen.

Der Oberbürgermeister der Stadt Günzburg, Gerhard Jauernig, dankte für die hervorragende Arbeit und die erbrachten Leistungen in der Feuerwehr in Leinheim, heißt es in der Mitteilung. Ein besonderes Lob hatte er auch für die erfolgreiche Jugendarbeit des Vereins, die sich bei den Neuaufnahmen widerspiegelt. Als besondere Dreingabe überreichte er einen Scheck der Stadt Günzburg über 400 Euro für die Jugendarbeit. Als weiteren Ausblick zeigte er ansteigende Einsätze aufgrund des Klimawandels auf, die auch auf die Leinheimer Wehr zukommen würden und die von allen Freiwilligen an 365 Tagen im Jahr gestemmt werden müssten.

Hans Kaltenecker, der Günzburger Stadtrat aus Leinheim, unterstrich die gute Vereinsarbeit und stellte die Bedeutung der Freiwilligen Feuerwehr für den Stadtteil heraus. (zg)

