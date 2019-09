vor 3 Min.

Aus Bezirkskrankenhaus geflohen: Polizei sucht diese Männer

Aus dem Bezirkskrankenhaus in Günzburg sind zwei Insassen ausgebrochen. Einer der Männer hatte zuvor eine Mitarbeiterin mit einem spitzen Gegenstand bedroht.

Wie die Polizei mitteilt, bedrohte einer der beiden Männer gegen 1.22 Uhr eine Mitarbeiterin mit einem selbst angefertigten spitzen Gegenstand und zwang sie, die Türen zu öffnen. Die beiden Patienten, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten waren und wegen Suchterkrankungen in der Klinik behandelt wurden, ließen beim Verlassen des Gebäudes von der Mitarbeiterin ab, warfen den spitzen Gegenstand fort und flohen in unbekannte Richtung. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt. Es war der erste Fluchtversuch aus der Klinik für forensische Psychiatrie und Psychotherapie seit ihrem Neubau im Jahr 2014.

Die Polizei Günzburg leitete umgehend eine umfangreiche Fahndung nach den flüchtigen Männern ein, unter anderem wurden ein Polizeihubschrauber und ein Personensuchhund eingesetzt. Unterstützungskräfte der Bayerischen Bereitschaftspolizei waren ebenfalls im Einsatz. Wie Holger Stabik vom Polizeipräsidium Schwaben Süd-West auf Anfrage mitteilte, fanden Kontrollen öffentlicher Verkehrsmittel wie Busse, Züge und Taxis statt, auch der normale Verkehr zwischen Günzburg und Leipheim wurde kontrolliert.

Bislang gebe es aber keine Hinweise darauf, wohin die Männer geflohen sind und wo sie sich aufhalten könnten. Die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen übernommen, der zurückgelassene spitze Gegenstand wurde sichergestellt. Genauere Angaben dazu wollte die Polizei jedoch nicht machen. Stattdessen veröffentlichte die Polizei am Montagvormittag Fotos der Geflüchteten und deren Namen und bat die Bevölkerung um Mithilfe.

Einer der geflüchteten Männer ist deutsch-russischer Staatsangehöriger

Alexander Günter Bild: Polizeipräsidium

Der erste der geflüchteten Männer ist der 28-jährige deutsch-russische Staatsangehörige Alexander Günter. Er hat eine normale Statur, hellbraune Haare und ist etwa 1.70 Meter groß. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er eine weiße Sportjacke und eine weiße Hose mit drei roten Streifen an der Seite.

Der zweite Mann ist der 23-jährige ukrainische Staatsangehörige Ruslan-Oleksandr Tsopa. Von ihm ist bekannt, dass er etwa 1.75 Meter groß ist. Er hat kurze dunkle Haare und ist komplett dunkel bekleidet. Beide tragen weiße Schuhe beziehungsweise schwarze Schuhe mit auffällig weißen Sohlen.

Ruslan-Oleksandr Tsopa Bild: Polizeipräsidium

Günter ist unter anderem wegen räuberischen Diebstahls, Tsopa unter anderem wegen schweren Bandendiebstahls polizeilich in Erscheinung getreten. Beide Patienten wurden wegen ihrer Suchterkrankungen seit Juni beziehungsweise Anfang Juli in der Klinik für Forensische Psychiatrie in Günzburg im Maßregelvollzug behandelt.

Die Therapie hätte in Kürze abgebrochen werden sollen

Wie Georg Schalk, Sprecher der Bezirkskliniken Schwaben, mitteilte, habe man jedoch „massive Zweifel gehabt, ob die Männer an einem Therapieerfolg interessiert waren“. Bei beiden hätte in Kürze die Therapie abgebrochen und sie hätten wieder in ihre jeweiligen Justizvollzugsanstalten zurückgebracht werden sollen.

Sollten die zwei Männer gefasst werden, werden sie laut Sprecher keinesfalls mehr in der Günzburger Klinik untergebracht.

Die Polizei bittet die Bevölkerung darum, bei direktem Kontakt nicht an die Entflohenen heranzutreten, sondern sofort die Notrufnummer 110 zu wählen.

Hinweise, insbesondere zum aktuellen Aufenthaltsort der beiden Männer, werden von der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 entgegengenommen. (zg/hva)

