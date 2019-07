vor 26 Min.

Aus dem Pfarrhof wurde ein Kindergarten

Die Einrichtung in Kemnat gibt es seit 20 Jahren. Das wird am Sonntag gefeiert

Von Wolfgang Kahler

Pfarrer Mirko Cavar freut sich. Dazu hat er auch allen Grund. Der durch Elterninitiative und dank seiner Unterstützung im 600 Seelen-Dorf Kemnat eingerichtete Kindergarten St. Georg besteht jetzt seit 20 Jahren. Das wird am Sonntag, 7. Juli, groß gefeiert.

Der Anfang des Hauses geht zurück auf das Jahr 1998. Damals stand der Pfarrhof in Kemnat durch einen Pfarrerwechsel leer. Der Nachwuchs besuchte in dieser Zeit die Burtenbacher Einrichtung „Guter Hirte“. Damals kamen einige junge Familien auf die Kirchenverwaltung, die Marktgemeinde mit dem damaligen Bürgermeister Hans Rößner und den seit 30 Jahren in Münsterhausen ansässigen Pfarrer Cavar zu, wie dieser im Gespräch mit unserer Zeitung informiert.

„So einfach ist die Sache nicht“, beschied der Pfarrer den Eltern in diesem Jahr. Aber dann ging die Sache doch problemloser über die Bühne als zunächst befürchtet, denn nach Auskunft der Diözese konnte der Pfarrer über die Verwendung des Pfarrhofs selbst bestimmen.

Mit finanzieller Unterstützung der Marktgemeinde für die Umbaukosten, unter Voraussetzung der Trägerschaft durch die Kirche, konnte das Kindergarten-Projekt in Angriff genommen werden. Die Pläne wurden im Frühjahr 1999 fertig, die Arbeiten starteten und bereits am 19. September des gleichen Jahres erfolgte die Einweihung mit Regionaldekan Heribert Lidl.

Der erste Nachwuchs war schon zwei Wochen zuvor in das neue, aber noch aus dem 18. Jahrhundert stammende Barock-Domizil eingezogen. Der eingruppige Kindergarten mit maximal 24 Plätzen belegt in dem Gebäude das Erdgeschoss mit Gruppen- und Spielraum sowie Küche und Büro. Derzeit sind dort 17 Buben und Mädchen untergebracht, ein Kind ist unter zwei Jahre. Unter Leitung von Erzieherin Barbara Sober werden die Kleinen von insgesamt drei Pflegerinnen betreut.

Zunächst war die Skepsis schon da, erinnert sich Pfarrer Cavar, ob der neue Kindergarten in dem kleinen Burtenbacher Ortsteil eine Perspektive hat. Aber dank der Mitarbeit der Eltern wurde ein eigenes Leitbild und eine eigene Konzeption unter dem Motto „Zukunft wächst im Kindergarten“ entwickelt. So kam es, dass in den vergangenen Jahren nicht nur Kinder des Dorfes das Haus besuchten, sondern weiterer Nachwuchs aus umliegenden Gemeinden. Pfarrer Cavar weist darauf hin, dass in dem Kindergarten auch Kinder mit besonderen Bedürfnissen und Problemen betreut werden können, zum Beispiel durch Integration beziehungsweise Einzelintegration. Das 20-jährige Bestehen des Kemnater Kindergartens St. Georg wird am Sonntag, 7. Juli mit einem Jubiläumsfest gefeiert. Es beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche, danach gibt es Essen und Getränke, Kaffee und Kuchen vor dem benachbarten Feuerwehrhaus mit Unterhaltung durch die Musikkapelle Kemnat. Der Kindergarten hat für alle Besucher geöffnet. Auf dem Gelände werden Kinderschminken, Basteln und Spiele angeboten. Um 14 Uhr zeigt ein Zauberer in der Turnhalle am Feuerwehrhaus seine Illusionskünste, außerdem wird eine Tombola veranstaltet.

