Aus dem Restaurant Delphi wird in Günzburg das Platia

Plus In Günzburg eröffnet am Marktplatz ein neues griechisches Restaurant. Die Cousins Georgios Karras und Dimokratis Mavroudis erzählen von ihren Umbauarbeiten und was in den oberen Etagen geplant ist.

Viele Jahre hing das schwarze Schild mit der weißen Aufschrift „Restaurant Delphi“ am Marktplatz 15 über der Eingangstür. Doch zum Jahreswechsel schloss Chef Athanasios Daloukas sein 1992 eröffnetes Restaurant. Er hat inzwischen neue Pächter gefunden und die geben einen Einblick in die Umbauarbeiten und erzählen, was sie alles geplant haben.

Der Blick ins Innere des Gebäudes ist für die Passanten wegen der abgeklebten Fenster derzeit nicht möglich. Ein großes rotes Banner hängt an dem Gebäude, darauf steht: „Demnächst Neueröffnung. Ihr neuer Grieche in Günzburg.“ Die Neuen sind die Cousins Georgios Karras und Dimokratis Mavroudis. Sie arbeiten seit vielen Jahren gemeinsam in Heidenheim. Dort betreibt Karras seit 2005 sein eigenes Restaurant Poseidon. Ein Traum, den er sich als junger Mann erfüllt hat, beschreibt der 38-Jährige rückblickend diese Entscheidung.

Beim Umbau des Restaurants Platia in Günzburg herrscht keine Eile

Die Corona-Pandemie spiele ihm und seinem Cousin gewissermaßen in die Hände. So herrscht beim Umbau, der kurz nach dem Jahreswechsel begann, beispielsweise keine Eile. Gaststätten müssen seit Monaten geschlossen haben. Zu tun gab es in den vergangenen Wochen einiges: die Möbel wurden entsorgt, die Wände verspachtelt und gestrichen, der Boden neu verlegt und der Keller mitsamt den Lagerräumen neu eingerichtet – und das alles in Eigenregie.

Auch hier hat die Pandemie „geholfen“: „Wir haben das Restaurant in Heidenheim wegen Corona nur nachmittags geöffnet und können hier jeden Vormittag umbauen“, sagt Karras. Im Günzburger Restaurant selbst ist vieles neu. Das bunte Gemälde mit dem Orakel von Delphi an der Wand ist beispielsweise verschwunden. Auch die Tische und Stühle sind neu – sie wurden extra in Griechenland nach ihren Wünschen gefertigt, erzählt Karras stolz – und das zu einem „guten Preis“.

Es soll ein „echtes griechisches Restaurant“ werden – ohne Säulen oder Statuen. „Wir wollen ein Restaurant und kein Museum sein“, sagt Mavroudis und lacht. Auch der Name ist neu: Aus dem Delphi wird das Platia – das griechische Wort für Marktplatz.

Das griechische Restaurant Platia am Günzburger Marktplatz hat Platz für etwa 160 Gäste

Das griechisch-mediterrane Restaurant werde vom Stil anders als sein Vorgänger sein, erzählen die beiden Chefs. Weg von der eingedeutschten griechischen Küche mit „40 verschiedenen Grillplatten“ hin zur einheimischen griechischen Küche mit viel frischem Fisch. Das Platia soll ein Restaurant für die Menschen in Günzburg und Umgebung sein und nicht auf Touristen abzielen. Etwa 90 Plätze im Inneren und 70 Plätze im Außenbereich wird es im Platia geben – etwa genau so viele wie beim Vorgänger.

Karras und Mavroudis haben die Aufgaben und Zuständigkeiten bereits klar aufgeteilt. Der 38-jährige Karras wird ihn zu Beginn vor Ort noch stark begleiten, konzentriert sich dann aber vermehrt auf seinen Heidenheimer Standort, wenngleich er seinen Cousin in Sachen Verwaltung und Organisation unterstützt.

Der 29-jährige Dimokratis Mavroudis kennt sich in der Gastronomie aus. Schon als Jugendlicher arbeitete er im elterlichen Hotel und der Taverne in Griechenland, später dann in Cafés. In seiner Heimat arbeitete er als Krankenpfleger bevor er vor sechs Jahren nach Deutschland kam und seitdem für seinen Cousin in Heidenheim arbeitet.

Das Platia in Günzburg könnte in etwa drei Wochen öffnen - wenn es denn erlaubt ist

Der Kontakt der Cousins mit dem ehemaligen Delphi-Chef besteht seit mehr als zehn Jahren. „Er kennt die Menschen hier in Günzburg und sie kennen ihn. Er gibt uns viele Tipps, die wir gerne annehmen“, sagt Karras über Athanasios Daloukas. „Man hält sich als Restaurant nur jahrelang wenn man gut ist. Und wenn die Gäste wo anders hingehen, ist das eben besser und man muss sich mehr anstrengen“, sagt Karras. Er und sein Cousin gehen davon aus, dass sie in etwa drei Wochen öffnen können – ob sie das auch dürfen ist mehr als fraglich. Das ist für die beiden unter anderem die negative Seite der Pandemie.

Georgios Karras (links) und sein Cousin Dimokratis Mavroudis wollen in einigen Wochen ihr Restaurant „Platia“ am Günzburger Marktplatz eröffnen. Die Umbauarbeiten dauert bereits einige Monate an. Foto: Bernhard Weizenegger

Finanziell sind die Einbußen für Karras’ Restaurant in Heidenheim groß: Er komme mit seinen zehn Festangestellten auf maximal 25 Prozent des normalen Umsatzes. Und wie soll es in Günzburg weitergehen? Nur die Außengastronomie zu öffnen, sei für das Platia keine Option. Man sei zu sehr vom Wetter abhängig. „Was passiert, wenn es regnet? Wo sollen die Gäste dann hin? Und was ist, wenn das Wetter mehrere Tage schlecht ist? Dann schmeißen wir alle Lebensmittel weg“, sagt Karras.

Wenn das Platia öffnet, sind die Cousins aber noch lange nicht mit der Arbeit fertig. Denn in den oberen Stockwerken des Gebäudes soll ein Hotel entstehen. Ihren Vorstellungen nach soll es zehn bis elf Familienzimmer geben. „Vermutlich ohne Frühstück, weil wir es zeitlich mit den Restaurantgästen sonst nicht hinbekommen“, sagt Karras. Wegen des Denkmalschutzes konnten die angedachten Umbauten noch nicht starten, der Antrag liegt derzeit beim Landesamt für Denkmalpflege in München. „Diese Saison wird es mit dem Hotel nichts mehr werden“, ist sich Karras sicher. Aber das stört die Cousins nicht weiter, ihr Augenmerk liegt auf ihrem Platia – mitten am Günzburger Marktplatz.

