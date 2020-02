vor 35 Min.

Aus dem Scheunentor macht der VfL Günzburg ein Abwehr-Bollwerk

Trotz schlechter Vorzeichen schaffen die Günzburgerinnen einen Heimsieg gegen die HSG Fichtelgebirge. Welche Spielerinnen den Unterschied machen.

Die Günzburger Bayernliga-Handballerinnen sind zurück auf der Erfolgsspur. Trotz ganz schlechter Vorzeichen gewannen sie nach zwei Niederlagen in Folge das Heimspiel gegen die HSG Fichtelgebirge 30:26 (15:16) und belegen als Aufsteiger nun wieder Tabellenplatz drei. Die Mannschaft und ihre Fans jubelten nach der Schlusssirene zu Recht. Den Trainern fiel gleichzeitig ein Stein vom Herzen, weil viele Personalfragen gut beantwortet wurden. Und alle Augenzeugen nahmen die Erkenntnis mit: Aus dem zuletzt offenen Scheunentor war ein Abwehr-Bollwerk geworden.

Beste Torjägerin verletzt

Viele Wochen lang reiste ein voller VfL-Kader durch die Bayernliga-Runde. Nun schlug das Verletzungs- und Krankheitspech umso gnadenloser zu. Als Erstes überbrachte Handball-Hiob die Botschaft, dass Torjägerin Lena Götz wegen eines Außenbandrisses im Knie ein paar Wochen fehlen wird. Der Eindruck war noch gar nicht verdaut, dann brach sich Svenja Engelmann im Training den Finger. Schließlich wurde Sina Schütte krank. Immerhin kam frohe Kunde von Martina Jahns Orthopäden. Sie konnte nach einer Schleimbeutelverletzung wieder mitrackern. Das tat der Günzburger Handballerinnen-Seele gut und wurde ein großer Baustein zum Erfolg.

Jahn erzielte das 1:0. Es war wichtig, dass sie gleich wieder gut ins Spiel kam. Ausgeglichen, fetzig und beiderseits ohne Abwehr ging es dann hin und her. Bis zum 7:7 in der achten Minute stand es fünfmal unentschieden. Dann folgte die stärkste Phase der Fränkinnen. Ein Vier-Tore-Pack und ruckzuck stand es 7:11. Trotz einer Günzburger Auszeit blieb die HSG am Drücker. Beim 8:13 aber war für die Gäste der Gipfel erreicht. Dann ging ein Ruck durch das Günzburger Team. Die Abwehrreihe wurde dichter und die ungewohnte Formation fand zueinander. Nina Porkert, die wieder ein Riesen-Spiel absolvierte, Sonja Christel und Patricia Kubasta ließen ihre Farben bis zur Pause wieder auf Schlagdistanz herankommen.

Sechs Treffer in Folge

Und die VfL-Abwehr steigerte sich weiter. Was in dieser Phase überhaupt noch aufs Tor kam, entschärfte Lisa Gremmelspacher. Dem Gast gelang vorübergehend kein Treffer mehr. Anders die VfL-Spielerinnen. Angetrieben von einer überragenden Alena Harder gelangen ihnen sechs Treffer hintereinander. Beim 21:16 (38.) war das Spiel komplett gedreht.

Die Vorentscheidung war das noch nicht. Die HSG verkürzte auf 21:18. Aber Günzburg blieb entschlossen, schaffte wieder vier Tore in Serie. Das war die Vorentscheidung. (zg)

VfL Günzburg Gremmelspacher, Hoffmann; Harder (8), Kubasta (3), Leis (1), Stoll (1), Sperandio, Christel (4), Jahn (6/1), Porkert (7)

