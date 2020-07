vor 31 Min.

Ausgezeichnete Schüler verlassen die Maria-Theresia-Mittelschule

An der Maria-Theresia-Mittelschule in Günzburg fanden vier Schulentlassfeiern statt. Dabei wurden einige Absolventen für besondere Leistungen geehrt.

An der Maria-Theresia-Mittelschule Günzburg fanden heuer vier Schulentlassfeiern nacheinander in besonderem Rahmen statt. In Anbetracht der herausfordernden Situation dieses Schuljahres gaben die erzielten Ergebnisse besonderen Anlass zur Freude.

Durch Schulleiter Ralf Klügl und Konrektorin Simone Kittner-Staib wurden im Beisein der Klassenlehrkräfte und Eltern zahlreiche Schüler der neunten Klassen ausgezeichnet: Dominik Bortel (1,7), Ema Dzehverovic (1,7), Florian Spengler (1,7) und Vanessa Straubinger (1,7) als die Jahrgangsbesten im Rahmen der Prüfungen zum Qualifizierenden Mittelschulabschluss. Für die besten Projektarbeiten wurden ausgezeichnet: Justin Engel (Projektprüfung Technik), Jeanette Kolenda (Projektprüfung Wirtschaft) und Fjolla Qerkini (Projektprüfung Soziales). Für den besten Abschluss der Praxisklasse wurde Phil Gabele ausgezeichnet, der ebenfalls die beste Projektprüfung der Praxisklasse im Fach Technik absolvierte.

Die besten Absolventen der 10. Jahrgangsstufe (von links): Sophia Ferk und Annalene Hellmer zusammen mit Klassenleiter Daniel Mayer, Konrektorin Simone Kittner-Staib und Schulleiter Ralf Klügl. Bild: Sebastian Malecha/Schule

Für den besten Mittleren Bildungsabschluss der Klasse 10 aM wurden Sophia Ferk (1,78) und Annalena Hellmer (1,78) ausgezeichnet. Annalene Hellmer erhielt zusätzlich zusammen mit René Tobias die Auszeichnung für die beste Projektprüfung im Fach Technik. Kimberly Kesekamp und Laura Dimeska wurden für die besten Projektprüfungen im Fach Wirtschaft und im Fach Soziales ausgezeichnet.

Die Entlassschüler:

Klasse 9a: Eren Atik, Furkan Capan, Celine Dollwetzel, Marcel Düzgün, Justin Engel, Berkay Erkan, Sascha Erochow, Samed Halatli, Calvin Jacker, Melissa Janzen, Lenny Jerkovics, Enes Kircicek, Jeanette Kolenda, Daniel Kuchzinski, Melanie Kuhn, Esra Miftari, Arnesa Morina, Sila Özdogan, David Paster, Sebastian Schlappa, Sila Sevisoglu, Florian Spengler, Francesco Titze, Didem Uzunhüseyinoglu.

Klasse 9bG: Schahab Ahmadi, Yavuzhan Akar, Feyza Akkaya, Lisa Beyer, Dominik Bortel, Ema Dzehverovic, Lucas Frey, Merita Gajtani, Maria Galati Rando, Maria Gomes de Souza, Mirac Isbakan, Osman Karadas, Doresa Krasniqi, Robin Merkle, Jasmin Oberlander, Sara Poznanovic, Kristina Smirnow, Vanessa Straubinger, Maximilian Uhl, Robin Wehner.

Klasse 9cG: Selenay Aktas, Eslem Bektas, Aleyna Cerit, Leon Distel, Gürkan Dursun, Jessyca Fronea, Ismail Güngör, Mert Halatli, Yigit Halatli, Lovepreet Kaur, Vincent Klug, Tom Kretschmar, Maria Luhova, Jessica Michel, Tijana Milunovic, Mauledin Nasseri, David Nistler, Can Özkan, Fjolla Qerkini, Leon Wahl, Joshua Ziegler.

Klasse 9dP: Sofie Erochow, Phil Gabele, Tuce Gökcayir, Jana Oberlander, Alyssa Ritter, Alina Staudacher, Josue Tembo, Jamie-Joel Zouir.

Klasse 10aM: Dan Ardelean, Iclal Atik, Ben Blömacher, Kristina Boden, Yaren Buturak, Alicidora Cotoc, Laura Dimeska, Ella Dukic, Sophia Ferk, Annalena Hellmer, Ahmed Ibrik, Kimberly Kesekamp, Robin Krefft, Vanessa Kruse, Eliza Maliqi, Ruven Martini, Kristine Nisin, Melisa Özdemir, Ardit Percuku, Janick Pfaff, Leonie Raß, Daniela Rembold, Naomi Rus-Maerean, Laura Sacco, Samanta Scherlin, Emily Schleicher, Ivy Schlesinger, Paul Thurnhuber und René Tobias. (zg)