02.05.2019

Ausnahmeregel in Kötz

Grünes Licht für Einfriedung eines Grundstücks

In rekordverdächtigem Tempo hat der Bauausschuss im Kötzer Rathaus seine öffentliche Sitzung durchgezogen. Begünstigt wurde der zügige Verlauf durch eine ziemlich übersichtliche Tagesordnung mit vier Punkten, darunter zwei Bauanträge. In Großkötz will ein Antragsteller sein Grundstück neu einfrieden. Vorgesehen ist eine Kombination aus Holzzaun und Hecke in unterschiedlichen Höhen zwischen 1,20 und 1,80 Meter. Da der Bebauungsplan Einfriedungen aber nur bis maximal 1,20 Höhe erlaubt, war für die beantragte Höhe eine Befreiung von den Festsetzungen nötig. Der Kötzer Bauausschuss hat den Antrag einstimmig befürwortet, wie der Kötzer Bürgermeister Ernst Walter informierte. Da unter Punkt Verschiedenes weder Wünsche noch Anträge anfielen, konnte der Bauausschuss den öffentlichen Teil bereits nach 20 Minuten abschließen. In nicht öffentlicher Sitzung ging es um Ausstattungsfragen der neuen Kinderkrippe, ohne dass eine konkrete Entscheidung getroffen wurde. (wk)

