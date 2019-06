vor 20 Min.

Ausstellung: Wenn der Thomassaal zum Broadway wird

Fünf Musicals hat das St. Thomas Gymnasium in den vergangenen zehn Jahren aufgeführt. Wie die Schule an die vergangenen Inszenierungen erinnert – und was dieses Jahr auf dem Spielplan steht.

Von Helmut Kircher

Hitzebeständigkeit musste man schon beweisen, beim dreistündig rockig-poppigen Furor durch fünf Aufführungen einer zehnjährigen Musicalgeschichte am St.-Thomas-Gymnasium Wettenhausen. Im Thomassaal werden „Schools will rock you“ (2011), „Blues Brothers“ (2013), „Rockesque“ (2015), „Sweet Home Alabama“ (2017) und das aktuell in Vorbereitung befindliche „Notting Hill – Lovin’ Impossible“ auf Plakaten, Bildwänden, Requisiten und Texten präsentiert. Auf der Bühne hüllen rotierende Lichtkegel und tanzende Scheinwerfer die von einer Ehemaligenband begleiteten Songs aus den Stücken in eine pulsierend gestylte Aura der Art „a kind of magic“.

Aufführungsrechte waren eine Hürde

Das Wagnis Musical lernte an der Schule jedoch schon vor dieser Zehnjahresperiode Laufen. Albert Reile, ehemaliger Schulleiter, kann sich noch gut an die damaligen Schwierigkeiten erinnern, an die Hürden der Aufführungsrechte, die nur schwer zu überwinden waren. Trotzdem: „Die Erfahrungen, die die Kinder mit solchen Aufführungen machten, waren einfach toll“, urteilt er aus heutiger Sicht.

Als „Erlebnis für die ganze Schule“ sieht der amtierende Direktor Andreas Eberle die auf der Erfolgswelle schwimmende Arbeit des Musicalteams der Schule. Zu verdanken einem Mann, von dem er sich wünscht, „dass er es weiter macht“: Bernd Hihler – Texter, Regisseur, Schauspieler, Arrangeur, Mädchen für alles und Seele des Ganzen.

Vorlage für die Stücke waren erfolgreiche Hollywood-Filme

Dieser nämlich war es, der vor genau einem Jahrzehnt aus dem Abenteuerspielplatz Musical ein Experimentierfeld strikter, alltagskompatibler Moderne machte und dabei dem Bühnengeschehen einen kräftigen Schuss Broadwayflair beimischte. „Ich hatte anfangs keine Ahnung, auf was ich mich da einließ“, gibt Hihler zu. Ein Jahr lang jeweils textet er die Stücke selbst nach der Vorlage erfolgreicher Hollywood-Filme. Dann folgt ein weiteres Jahr mit intensiver Probenarbeit, deshalb der Zweijahresrhythmus der Aufführungen.

Was Mitspielerin Maria-Rosa Vogele zum Beispiel, so ist in einem früheren Interview zu lesen, zur Aussage veranlasste: „Am schlimmsten beim Theaterspielen sind die zwei Jahre Wartezeit bis zum nächsten Stück.“ Sie brachte es im Laufe von sechs Jahren von Cheerleaderdiensten über Nebenrollen bis zur kühl-glamourösen Sexyness der Diva in "Rockesque". Dort trug sie ein aufregendes Korsett „bei dem man weniger aufs Gesicht, sondern mehr dahin schaute, wo alles herausfällt“, und hatte sogar eine Live-Kuss-Szene. „Eine Sache, an die ich relativ professionell ran ging.“

Auf dem Weg zur Profi-Karriere

Heute ist sie auf dem Weg, ihre Leidenschaft tatsächlich zur Profession zu machen, an der Musical-Stage-School Hamburg. Gesamt gesehen ist dieses, ausschließlich von jetzigen und ehemaligen Ensemblemitgliedern initiierte, inszenierte und organisierte Ausstellungs- und tonal geballte Live-Show-Event, eine Hihler-Hommage. Eine Wow-Party-Location für den Überflieger populär-bravouröser und ausstattungsprunkender Musicalkultur im Low-Budget Modus. Von geradezu expressiv realer Bescheidenheit gibt er sich. „Ich bin nur einer von Vielen“, lautet seine Selbsteinschätzung. Dabei schiebt er die beiden Vokalrhetorikern Jürgen Rettenmaier und Markus Putzke in den Vordergrund. „Ohne sie gäbe es die heutige Feier nicht.“ Trotzdem, er spielt die Hauptrolle in der rockig funkelnden Rückschau: in Videoeinspielungen, auf Fotos, in Texten und in Gestalt einer sich aus der Szene herausgelöster Bühnenfigur in Pappmaché-Lebensgröße.

Das Theaterzelt zum diesjährigen Musical steht bereits. Notting Hill wird vom 19. bis 23. Juli gezeigt – mit der Möglichkeit, vorab ab 18.30 Uhr die Ausstellung zu besichtigen.

Hier gibt es einige unserer Berichte über die Wettenhauser Musical-Premieren der vergangenen Jahre zum Nachlesen:

