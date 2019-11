20.11.2019

Auszeichnung für Autenrieder

Drei Silbermedaillen bei European Beer Star

Überglücklich ist man bei der Schlossbrauerei in Autenried über die prestigeträchtigen Auszeichnungen bei einem der weltweit bedeutendsten Bier-Wettbewerbe. Auf der Brau Beviale in Nürnberg wurden das Autenrieder Festbier, das Autenrieder Urtyp Hell und die Schlossbräu Bernstein Weisse jeweils mit der Silbermedaille beim European Beer Star 2019 ausgezeichnet. „Damit zählen gleich drei Autenrieder Produkte zu den besten Bieren der Welt“, erklärt Rudolf Feuchtmayr, Geschäftsführer der Brauerei, voller Stolz. „Der verdiente Lohn für unsere Braumeister Matthias Hieber, Martin Wörner und Herbert Wiedemann, die kompromisslos an unseren hohen Qualitätsstandards festhalten.“

Mit 2483 Bieren aus 47 Ländern aller Kontinente verzeichnet der European Beer Star 2019 auch im 16. Jahr eine neuerliche Rekordbeteiligung. Eine 145-köpfige Jury, Braumeister, Biersommeliers und ausgewiesene Bierkenner aus 28 Ländern, hat in einer zweitägigen Blindverkostung die Gold-, Silber- und Bronzemedaillen in 67 Bierstilen ermittelt. Bei der Schlossbrauerei Autenried gibt man sich überzeugt, dass die Silbermedaille beim European Beer Star der Entwicklung des Unternehmens weiteren Auftrieb gibt. „Denn die Konsumenten wissen eine solche Auszeichnung zu schätzen“, glaubt Rudolf Feuchtmayr, „und für unsere Mitarbeiter ist dieser Preis Ansporn, weiterhin alles dafür zu tun, dass wir vorzügliche Biere brauen.“ (zg)

