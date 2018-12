vor 59 Min.

Autenried: Ein Kurort mit Bierbrunnen

Mit ihrem turbulenten neuen Stück „Der Heiler von Autenried“ um einen unkonventionellen Landarzt verbuchten die Laienspieler auf der Bühne im Sommerkeller einen tollen Heiterkeitserfolg beim Premierenpublikum am Zweiten Weihnachtsfeiertag.

Der Dreiakter vom Theater Autenried erzielt durchschlagenden Erfolg beim Publikum.

Von Wolfgang Kahler

Hipprokates hin oder her, wer heilt, hat recht. So sind die Behandlungen von Doktor Bachhus mehr als ungewöhnlich. Das bringt ihm Ärger mit den Aufsichtsbehörden. Aber Bürgermeisterin Moritz will die „ärztliche Kunst“ vermarkten: Als Kurort mit Bierbrunnen soll Autenried aufblühen. Der Weg zu diesem visionären Ziel ist jedoch mit erheblichen Komplikationen gepflastert, wie die Laienbühne von Eintracht Autenried mit dem Dreiakter „Der Heiler“ zeigt.

Jedenfalls haben die elf Darsteller die Lacher bei der Premiere am zweiten Weihnachtstag im Sommerkeller auf ihrer Seite. Beispielsweise, als statt dem Telefon die Souffleuse den Klingelton nachmacht. Oder bei einem Hänger, weil die Spieler in einer Szene selbst so lachen müssen, dass ihnen der Text ausgeht.

Dunkle Wolken über der Praxis

Über der Landarztpraxis von Dr. Johann Bachhus (Christian Kreis) ziehen dunkle Gewitterwolken auf. Sprechstundenhilfe Lore Ley (Jasmin Kircher) muss sich mit der überneugierigen Ambrosia Teufel (Ulli Maier, nach längerer Pause wieder dabei) herumschlagen, die lieber tratscht als putzt. „Sämtliche Krankenkassen haben sich über ihn beschwert“, klagt Lore Ley und auch die Kliniken sind sauer, da sie schon lange keine Autenrieder mehr gesehen haben. Deshalb ist unangenehmer Besuch angekündigt: ein Kontrolleur der Ärztekammer.

Derweil stört Bürgermeisterin Minna Moritz (Petra Nowack) mit ständigen Anrufen in der Praxis. Die Rathauschefin hat einen Bericht über einen Kurort gesehen: Da kriegt man staatliche Zuschüsse und allein der Klang ’Bad Autenried‘ sei glanzvoll. Immerhin habe Autenried den niedrigsten Krankenstand in ganz Deutschland. Aufregung anderer Art verursacht Wilma Öfter (Hilde Frey), die vom Doktor endlich eine geeignete Therapie für ihren Mann wünscht, der seine ehelichen Pflichten vernachlässigt. Als der behördliche Kontrolleur Hans Werthmann (Thomas Madel) in der Praxis auftaucht, um die unkonventionellen Heilmethoden zu prüfen, geht es drunter und drüber.

Gleich vier Rollen auf einmal

Um den Ruf des „Wunderheilers“ als Voraussetzung für den Kurort zu fördern, organisieren Lore Ley und Eberhard Kühlmann (Bernd Rettich) Besuche von internationalen Patienten. In vier Rollen als sächsisches „Röschensträußchen“, Oberbayer, Schotte und Scheich von Rettich kongenial gespielt, soll der Kontrolleur von der erfolgreichen Landarztpraxis überzeugt werden. Das Auftauchen von Detektivin Lisa Groß (Julia Münster ersetzte kurzfristig die erkrankte Gaby Krieg-Schubert) macht die Verwicklungen nicht weniger chaotisch. Doch mit Unterstützung von Max (Jakob Winter, erstmals im Ensemble), Sohn der Bürgermeisterin, dem einfältigen Landwirtsgeschwisterpaar Chantal und Bodo Bollermann (Steffi Madel, Jürgen Ganser) rückt das Ziel „Bad Autenried“ langsam in greifbare Nähe. Davon lässt sich sogar Kontrolleur Werthmann überzeugen.

Tosender Beifall und Pfiffe belohnen die Akteure auf und die Organisatoren hinter der Bühne wie Regisseur Manfred Lohr, Souffleuse Katja Münster, Petra und Leonie Veit (Maske), Bruno Lohr und Erwin Kircher (Bühne/Technik) für ihr Engagement des mit Pausen mehr als vierstündigen Stückes. Chef der Theatertruppe ist seit Frühjahr dieses Jahres übrigens Jürgen Ganser aus Heubelsburg. Sämtliche weitere Vorstellungen bis zum 5. Januar 2019 seien bereits ausverkauft, so Ganser, aber eine zusätzliche Aufführung könnte es geben.

