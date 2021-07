Autenried

Mögliches Pilotprojekt: Bekommt Autenried bald Glasfaser?

Plus Der Stadtteil Autenried könnte Pilotprojekt werden für den Glasfaserausbau in Ichenhausen. Es gibt eine Zuschussquelle. Aber zuerst ist eine Hürde zu nehmen.

Insgesamt sechs Millionen Euro, nämlich bis zu 5000 Euro je Hausadresse, könnte die Stadt Ichenhausen aus einem bayerischen Förderprogramm zum Gigabitausbau, also Glasfaser bis zum Haus, abrufen. Das klingt interessant, aber die Stadt müsste auch ihren Anteil zum superschnellen Internet beitragen, etwa 4,9 Millionen Euro wären das. Bürgermeister Robert Strobel sagt dazu: "Fünf Millionen Euro sind jenseits von gut und böse." Also hat man in Ichenhausen überlegt, ob es nicht auch günstiger geht.

