Unbekannte fahren geparktes Motorrad in Autenried an und flüchten

Für bislang unbekannte Verursacher mag es nur eine Kleinigkeit sein, für die Betroffene ist der Schaden teuer. Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Autenried.

Die Polizeiinspektion Günzburg sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Sonntagmittag in Autenried ereignet hat. Eine 38-jährige Frau parkte Ihr Motorrad in der Zeit zwischen 12.45 Uhr und 13.30 Uhr am Fahrbahnrand in der Bräuhausstraße. Im Tatzeitraum wurde das Fahrzeug von unbekannten Personen im Bereich des rechten Fahrzeughecks angefahren. Dadurch kippte es nach links zur Seite.

Das Motorrad ist verkratzt, der Blinker abgebrochen

Nach dem Zusammenstoß fuhren die Verursacher davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Motorrad weist durch den Zusammenstoß an der rechten Seite Kratzer und Lackabrieb auf, außerdem war der linke Blinker abgebrochen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/919-0. (AZ)

Lesen Sie dazu auch