20:50 Uhr

Auto gerät auf Schienen und wird von Zug erfasst

Zwischen Mindelaltheim und Schnuttenbach hat es einen Unfall mit einem Wagen gegeben, der von einer Schutzplanke auf die Bahnstrecke geraten ist.

Von Mario Obeser

Das nennt man dann wohl – angesichts der Umstände – Glück im Unglück: Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend zwischen Schnuttenbach und Mindelaltheim wurde an der Staatsstraße 2025 ein Autofahrer verletzt.

Der Lenker des Renault war kurz nach 19 Uhr auf der Straße in Fahrtrichtung Burgau unterwegs, als er in einer Linkskurve nach rechts auf das Bankett geriet. Dort war er dann auf die aufsteigende Leitplanke gefahren und überschlug sich im Feld. Schließlich kam er an den Bahngleisen zum Stehen. Auf den Gleisen näherte sich aus Richtung Augsburg ein Zug, der das in die Gleise ragende Auto rammte. Erst etwa 100 Meter weiter kam der Zug zum Stillstand.

Autofahrer wurde bei Unfall mittelschwer verletzt

Der Fahrer des Renault wurde nach ersten Informationen mittelschwer verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die 55 Fahrgäste und der Lokführer blieben unverletzt. Die Feuerwehren aus Mindelaltheim, Offingen und Dürrlauingen sperrten die Staatsstraße in diesem Bereich und kümmerten sich um die verstreuten Fahrzeugteile. Ebenso waren Kräfte der Kreisfeuerwehrinspektion Günzburg vor Ort. Der Rettungsdienst des Roten Kreuzes war mit zwei Rettungswagen aus Jettingen und Günzburg, einem Notarztfahrzeug und einem Einsatzleiter Rettungsdienst an der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Burgau war mit zwei Polizeifahrzeugen zur Unfallaufnahme im Einsatz.

Der Renault erlitt Totalschaden. Auch der Zug wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Sachschadens muss erst noch ermittelt werden, ebenso die genaue Unfallursache. Die Bahnstrecke Augsburg–Ulm war zur Unfallaufnahme und der Prüfung durch die Bahn rund zwei Stunden bis 21.05 Uhr gesperrt. Die Reisenden wurden mit von der Bahn organisierten Bussen weitergefahren. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Züge endeten vorzeitig in Günzburg beziehungsweise in Burgau. (cki)