14:20 Uhr

Auto in Günzburg angefahren und geflüchtet

Die Polizei sucht in Günzburg einen Unfallverursacher, der ein geparktes Auto angefahren hat.

Eine 66-jährige Frau stellte ihr Auto am Mittwoch zwischen 11 Uhr und 13.10 Uhr sowohl am Parkplatz an der Kapuzinermauer, als auch auf dem Marktplatz ab. Im Laufe des Tages stellte sie dann an ihrem Fahrzeug einen Lackschaden im Bereich der rechten Fahrzeugseite fest. Aufgrund des Schadensbildes dürfte ihr geparktes Auto laut Polizei von einem bislang unbekannten Wagen touchiert worden sein. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden von etwa 2000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Günzburg unter Tel. 08221/9190. (zg)

