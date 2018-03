vor 22 Min.

Auto kracht am Kieswerk gegen Traktor

Ein 78-Jähriger wird bei Riedheim schwer verletzt.

Ein schwerer Unfall ist am Mittwochnachmittag zwischen Riedheim und Weißingen passiert. Auf Höhe des Kieswerks stieß ein Traktor mit einem Auto zusammen, dessen Fahrer sich schwere Verletzungen zuzog.

Laut Polizei passierte der Unfall gegen 14.40 Uhr. Der 55-jährige Fahrer eines Traktors wollte aus der Zufahrt des zwischen Riedheim und Weißingen gelegenen Kieswerkes auf die Ortsverbindungsstraße einbiegen. Dabei übersah er ein aus Richtung Riedheim kommendes Auto. Der 78-Jährige Fahrer stieß mit seinem Wagen gegen das an der Front des Traktors angebrachte Gegengewicht. Durch die Wucht des Aufpralls verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen, der geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort blieb er neben der Fahrbahn auf dem Dach liegen. Der 78-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus.

An der Unfallstelle war neben der Polizei und dem Rettungsdienst auch die Freiwillige Feuerwehr Riedheim eingesetzt. Die Ortsverbindungsstraße musste kurzfristig für den gesamten Verkehr gesperrt werden, teilte die Polizei mit. An dem Traktor entstand nach einer ersten Einschätzung nur ein minimaler Sachschaden. An dem Auto entstand Totalschaden. Der Wert das Wagens dürfte vor dem Unfall noch ungefähr 15000 Euro betragen haben. (zg)