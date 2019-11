15:08 Uhr

Auto prallt frontal gegen Baum: Fahrer schwer verletzt

Ersthelfer kümmerten sich um den Mann, bis die Einsatzkräfte zwischen Ellzee und Wattenweiler eintrafen.

Ein 67-jähriger Autofahrer ist am Sonntagnachmittag gegen 14.15 Uhr auf der B16 in Fahrtrichtung Wattenweiler unterwegs gewesen, als er in einer Rechtskurve zwischen Ellzee und Watterweiler nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er prallte nach Angaben der Einsatzkräfte offenbar ungebremst frontal gegen einen massiven Baum. Ersthelfer eilten dem Mann zur Hilfe, wählten den Notruf und kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Schwerverletzten, der allein im Fahrzeug saß. Da die Unfallstelle zunächst in Höhe Waldstetten vermutet wurde, waren zunächst die Feuerwehren Waldstetten und Ichenhausen alarmiert worden. Im Verlauf stellte sich dann aber heraus, dass die Unfallstelle weiter südlich lag, weshalb die Feuerwehr Wattenweiler nachgefordert wurde.

Neben den knapp 40 Kräften der Feuerwehren Wattenweiler, Waldstetten und Ichenhausen waren ein Rettungswagen der Johanniter aus Kötz, ein Notarztfahrzeug des BRK Günzburg und ein Einsatzleiter Rettungsdienst im Einsatz.

Die zunächst aus Günzburg angerückten Polizeistreifen konnten die Unfallaufnahme der Streife der Polizeiinspektion Krumbach überlassen, da die Unfallstelle in deren Zuständigkeitsbereich lag. (obes)

Themen folgen