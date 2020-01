vor 23 Min.

Auto überschlägt sich auf A 8 mehrfach

24-Jähriger kommt auf der Autobahn auf gerader Stecke nach rechts von der Fahrbahn ab. Dann kollidiert er mit der Betongleitwand. Was danach geschieht.

Auf der A8 kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag in Richtung München zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher leicht verletzte. Der 24-Jährige kam laut Polizei nach der Anschlussstelle Burgau auf gerader Strecke aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte dort die Schutzplanke und lenkte in der Folge stark nach links, wodurch er gegen die Betongleitwand stieß.

Durch diese Kollision überschlug sich der Pkw mehrfach und kam rund 150 Meter weiter auf der Fahrerseite zum Liegen. Ersthelfer sicherten in der Folge das Unfallfahrzeug ab, aus dem der Verursacher durch die Feuerwehr Burgau befreit wurde. Anschließend wurde der junge Mann zur weiteren Behandlung durch einen Rettungswagen in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht.

Das deformierte Unfallfahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1800 Euro. (zg)

