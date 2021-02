vor 48 Min.

Auto überschlägt sich bei Jettingen wegen Schneeverwehung

Auf der Staatstraße 2025 zwischen Jettingen und Oberwaldbach hat es am Wochenende gekracht. Ein Auto kam wegen einer Schneeverwehung ins Schleudern.

Auf der Staatstraße 2025 zwischen Jettingen und Oberwaldbach hat sich am Samstagmittag ein Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war ein 31-jähriger Mann mit seinem Auto Richtung Burtenbach unterwegs, als am Ende einer lang gezogenen Rechtskurve die Straße durch Schneeverwehungen bedeckt war.

Der Wagen kam auf dem Schnee ins Schleudern, rutschte nach rechts eine Böschung hinab und überschlug sich in einem Acker. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. (zg)

Themen folgen