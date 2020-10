23.10.2020

Auto überschlägt sich in Echlishausen

Ein Auto hat sich in Echlishausen auf der Leipheimer Straße überschlagen.

Die Einsatzkräfte sind am Freitagnachmittag nach Echlishausen alarmiert worden. Dort war ein Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Masten geprallt.

Ein 57-jähriger Autofahrer ist am Freitag gegen 16.20 Uhr auf der Leipheimer Straße in Echlishausen in Richtung Opferstetten unterwegs gewesen, als er etwa auf Höhe der Hausnummer 37 nach rechts von der Straße abkam und frontal mit seinem Wagen mit einem Masten kollidierte. Danach überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen.

Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme durch die Polizeiinspektion Günzburg war die Unfallursache noch unklar. Der Fahrer kam wohl mit leichteren Verletzungen davon.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Echlishausen, Leipheim und Fahlheim. Der Rettungsdienst rückte mit Notarztfahrzeug und Rettungswagen des Roten Kreuzes Günzburg an. (obes)

