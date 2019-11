12:28 Uhr

Auto wird bei Unfall Böschung hinab geschleudert

Dieses Auto landete durch den Unfall in der Böschung.

Leicht verletzt worden ist eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2025 zwischen Jettingen und Burtenbach.

Eine Autofahrerin ist am Freitag gegen 10.55 Uhr auf der Staatsstraße 2025 vom Kreisverkehr Jettingen kommend in Fahrtrichtung Burtenbach unterwegs gewesen, als sie in einer lang gezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam ihr ein Sattelzug entgegen. Als der Fahrer die Situation erkannte, bremste er sofort. Die Autofahrerin versuchte noch, gegenzusteuern. Beide konnten einen Zusammenstoß aber nicht verhindern.

Das Auto kam daraufhin nach links von der Fahrbahn ab, schleuderte die Böschung hinab, überschlug sich, hob nochmals ab und kam einige Meter weiter wieder auf dem Boden auf und stand schließlich wieder auf den Rädern. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde bei der Frau laut Polizei Alkoholgeruch festgestellt. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der entstandene Schaden beläuft sich etwa 14000 Euro.

An der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Jettingen und Scheppach, der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen des BRK Jettingen und einem Notarztfahrzeug des BRK Günzburg sowie eine Streife der Polizeiinspektion Burgau. (obes)

