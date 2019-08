vor 38 Min.

Auto wird gestohlen: Männer nehmen Verfolgung auf

Zunächst hat der alkoholisierte Mann ein Auto gestohlen. Warum das einfach war, was dann passierte und was die Polizei unternommen hat.

Ein 28-Jähriger scheint das am vergangenen Samstag als günstige Gelegenheit empfunden zu haben. Er stieg kurz nach Mitternacht in Günzburg in der Heidenheimer Straße in ein Auto ein, das nicht ihm gehörte und fuhr davon. Das Fahrzeug war unversperrt. Und auch der Schlüssel steckte. Der Besitzer des Wagens, der sich einige Meter entfernt von seinem Auto aufhielt, bemerkte, dass es gestohlen wurde. Er nahm mit einem Freund in dessen Pkw die Verfolgung auf.

Der 28-Jährige lenkte den gestohlenen Wagen in einen Feldweg und blieb dort stehen. Anschließend stieg er aus und versuchte zu fliehen. Er konnte jedoch von dem Fahrzeugeigentümer und dessen Freund festgehalten werden. Dem unbekannten Beifahrer in dem gestohlenen Auto gelang dagegen die Flucht.

Mann wird zur Polizeiwache gebracht

Die zwischenzeitlich verständigte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Günzburg stellte nach dem Eintreffen fest, dass der mutmaßliche Autodieb deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Eine erste Überprüfung ergab einen Alkoholwert von mehr als zwei Promille. Zum Zweck einer Blutentnahme wurde der 28-Jährige zur Polizeiinspektion gebracht. Während der Fahrt dorthin versuchte der Mann, die Tür des Streifenfahrzeugs zu öffnen, um zu flüchten. Wegen der aktivierten Türsicherung misslang ihm dies.

Daraufhin wurde der Mann immer aggressiver und schlug mehrfach mit den Händen gegen den Dachhimmel des Dienstfahrzeuges. Schließlich weigerte er sich vor der Polizeistation, aus dem Streifenwagen auszusteigen und begann um sich zu schlagen.

Beamte fesseln den 28-Jährigen

Letztlich konnte der Mann nur unter Anwendung einfacher körperlicher Gewalt aus dem Dienstfahrzeug gebracht werden. Dafür musste er schließlich der Polizei zufolge auch gefesselt werden.

Die beiden Beamten wurden bei den Widerstandshandlungen des 28-Jährigen leicht verletzt. Der Verursacher zog sich ebenfalls eine leichte Verletzung zu.

Gegen den 28 Jahre alten Mann wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Diebstahls, der Trunkenheit im Verkehr und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. (zg)

Themen Folgen