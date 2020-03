vor 18 Min.

Autobahn ist für mehrere Stunden gesperrt

Die Autobahn zwischen Günzburg und Burgau wird am Wochenende für rund sieben Stunden gesperrt sein. Was dahinter steckt.

Keine guten Nachrichten für Autofahrer, die Samstagnacht auf der A8 zwischen Günzburg und Burgau unterwegs sind. Der Autobahnabschnitt zwischen den Anschlussstellen Günzburg und Burgau wird am 7. März zwischen 22 Uhr und spätestens 5 Uhr morgens komplett gesperrt.

Wie die LEW Verteilnetz GmbH (LVN), der Betreiber des regionalen Stromnetzes, mitteilt, wird an diesem Wochenende der Abschnitt einer 20-KV-Mittelspannungsfreileitung abgebaut, die auf Höhe Günzburg die A8 kreuzt. Die Freileitung wird nicht mehr benötigt, da die Versorgung über ein neues Erdkabel gewährleistet ist. Über die Leitung ist das Gewerbegebiet Deffingen angeschlossen. Der übrige Teil der Leitung ist bereits größtenteils abgebaut.

Umleitungen für die A8 sind ausgeschildert

Um die über die Autobahn laufenden Leiterseile sowie einen nahe an der Autobahn stehenden Mast abbauen zu können, muss die Autobahn am Wochenende zeitweise gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Er wird in beiden Fahrtrichtungen an den Anschlussstellen Günzburg beziehungsweise Burgau ausgeleitet und in Fahrtrichtung Stuttgart über die ausgeschilderte Bedarfsumleitung U39 sowie in Fahrtrichtung München über die ausgeschilderte Umleitung U64 geführt. Die Stromversorgung ist über andere Leitungen gewährleistet. Netzkunden in der Region merken von den Arbeiten nichts, teilt das Unternehmen mit. (zg)

