vor 43 Min.

Autobahn nach Unfall gesperrt

Ein Schaden von insgesamt knapp 6000 Euro ist bei dem Unfall am Samstagabend auf der A8 entstanden.

Auf Höhe der Rastanlage Burgauer See ist am Samstagabend ein Auto gegen die Mittelschutzplanke gefahren. Ursache laut Polizei: nicht angepasste Geschwindigkeit.

Nicht angepasste Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn ist nach Angaben der Polizei die Ursache für einen Verkehrsunfall am Samstagabend auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart gewesen.

Gegen 20.50 Uhr war eine 40-jährige Autofahrerin auf dem mittleren Fahrstreifen etwa auf Höhe der Rastanlage Burgauer See unterwegs. Um ein vor ihr fahrendes Fahrzeug einer 27-Jährigen zu überholen, wechselte sie nach links. Hierbei geriet ihr Auto ins Schlingern und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Das Fahrzeug drehte sich anschließend und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Stoßstange abgerissen. Die nachfolgende 27-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und fuhr darüber.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei Günzburg auf insgesamt knapp 6000 Euro. Zur Absicherung und Bergung war die Feuerwehr Burgau im Einsatz. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in Richtung Stuttgart kurzzeitig komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Rastanlage Burgauer See umgeleitet. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht, so die Polizei. (zg)

Themen folgen