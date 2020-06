09:57 Uhr

Autobahn wird mehrere Wochen lang saniert

Zwischen Riedheim und dem Kreuz Ulm/Elchingen stehen Arbeiten an. Was dort gemacht wird und worauf sich Autofahrer einstellen müssen.

Die Autobahnbetreibergesellschaft Pansuevia wird vom 11. Juni bis 23. Juli Asphaltdeckenerneuerungsarbeiten auf einer Strecke von circa 3,4 Kilometern auf der A8 in Richtung Stuttgart zwischen Riedheim und dem Kreuz Ulm/ Elchingen ausführen lassen. Diese Sanierung ist nötig, weil die Asphaltdeckschicht hier Verschleißerscheinungen aus dem Jahr 2002 aufweist, wird mitgeteilt.

Es stehen Fräs- und Asphaltierungsarbeiten an der Asphaltdecke und Asphaltbinderschicht, die Wiederherstellung der Bankette und Markierungsarbeiten an. Um die Arbeiten schnellstmöglich zu erledigen, wird auch nachts und an Samstagen gearbeitet.

Die Sanierung soll in zwei Bauphasen unterteilt werden, um eine maximale Verfügbarkeit der Strecke für die Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten. Meist sollen drei Fahrspuren pro Richtung verfügbar befahrbar sein. Nach den Arbeiten soll vor Beginn der Sommerferien auf dem gesamten Abschnitt vom Autobahnkreuz Ulm/Elchingen bis Augsburg-West wieder freie Fahrt herrschen. (zg)