11:00 Uhr

Autofahrer im Kreis Günzburg fahren gerne oben ohne

Die Zulassungen von Allradautos und Cabrios nehmen im Kreis Günzburg seit Jahren zu. Was die Statistik sonst noch verrät.

Zweifelhafte Ehre wurde jüngst dem Stuttgarter Autobauer mit dem Goldenen Geier zuteil, einem Preis der Deutsche Umwelthilfe. 18000 Teilnehmer wählten den Mercedes GLS zum „ökologisch unsinnigsten Stadtgeländewagen’’. Dem ökologischen Bewusstsein stehen jedoch die Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes entgegen.

Etwa 5,56 Millionen allradbetriebene Autos wurden zur Bestandsanalyse bundesweit zugelassen. Davon waren im Kreis Günzburg exakt 10314 Fahrzeuge beheimatet. Das sind 898 mehr als 2019. Bei den Allradlern kommen damit etwa 123 Fahrzeuge auf 1000 hier zugelassene Autos.

Wer Sonnentage gern oben ohne genießt, hat vor den Augen der gestrengen (Verkehrs-)Sittenwächter wieder mal Glück gehabt: Das Cabrio ist zwar ganz sicher mehr Lustgefährt als das SUV, weil meist eher wenig in den Kofferraum geht und es wie kein anderes für reines Genießen, Cruisen und Fahrvergnügen steht. Im Kreis Günzburg waren nach der Bestandsanalyse zuletzt 3930 Sonnenhungrige mit Cabrio registriert. Das sind 69 mehr als 2019. Cabrios sind im Kreis Günzburg damit 47 pro 1000 Autos.

Die meisten Cabrios gibt's im Kreis Starnberg

Die beiden Werte reichen im bundesweiten Vergleich zu Platz 142 in der Allradler-Liga und zu Platz 190 in der Cabrio-Bundesliga unter 400 Städten und Kreisen. Zum Vergleich: Im Kreis Starnberg gibt es mit rund 87 pro 1000 Autos die meisten Cabrios. Bei den Allradlern führt der Landkreis Miesbach mit 270 Allradlern pro 1000 die Tabelle an.

Die SUV, frei übersetzt die sportlichen Vielseitigkeitsvehikel, in Zahlen zu fassen, ist gar nicht so einfach. Das Kraftfahrtbundesamt erfasst sie zwar in der Neuzulassungsstatistik, in der Bestandsstatistik werden sie jedoch unter der Rubrik Allrad geführt. Das führt zu Unschärfen. Denn nicht jedes SUV hat Allrad, dafür gibt es auch Limousinen, Kombis und Sportwagen mit dieser Technik. Auf der lokalen Ebene werden also alle Allradler in einen Statistiktopf geworfen.

Zahl allradgetriebener Autos im Kreis Günzburg über dem Bundesschnitt

Dies vorausgesetzt stieg die Zahl allradgetriebener Autos in Günzburg vom Jahr 2019 auf 2020 um 9,54 Prozent an und liegt damit über dem bundesweiten Trend von nur 8,3 Prozent. Alle lokal zugelassenen Autos im Vergleich gesehen liegt der Allradler-Anteil im Landkreis Günzburg aktuell bei 12,27 Prozent. Die Zahl der Cabrios im Kreis Günzburg stieg im Vergleichszeitraum dagegen um 1,79 Prozent oder 69 Fahrzeuge.

Bundesweit nahmen die Cabrios um 13928 Exemplare oder 0,64 Prozent, auf jetzt 2,2 Millionen Fahrzeuge zu. Für einen Großteil sind aber jetzt schon die Betriebstage gezählt.

Zwar haben Spätsommer und der Herbst mit dem Altweibersommer auch noch ihre sonnigen Tage – aber viele Cabrios sind als Saisonfahrzeuge angemeldet. Da ist ab 30. September oder 31. Oktober Winterpause. (zds)

