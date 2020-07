vor 22 Min.

Autofahrer in Günzburg aufgepasst: Seit Freitag wird geblitzt

Von Bernhard Weizenegger

Am Freitagvormittag wurde ein grauer Anhänger, auf dem ein Kasten mit Blitzgerät und Kamera sitzt, in der Schlachthausstraße in Günzburg aufgestellt. Bis 9. Juli wird das Messgerät der Verkehrsüberwachung Schwaben-Mitte zunächst dort stehen und die Geschwindigkeit des fließenden Verkehrs messen. Danach sind als Standorte des Blitzers die Krankenhausstraße/Ichenhauser Straße sowie Dillinger Straße vorgesehen. Der etwa 1,3 Tonnen schwere, alarmgesicherte Anhänger hat einen eingebauten Akku, der sieben Tage am Stück den Betrieb sicherstellt.

Themen folgen