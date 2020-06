10.06.2020

Autofahrer stoßen frontal zusammen, zwei Personen schwer verletzt

In der Gemeinde Kammeltal sind am Mittwochvormittag zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Zwei Personen wurden schwer verletzt. Wie es zu dem Unfall kam.

Ein Autofahrer ist am Mittwochmittag den so genannten Rohrer Berg von Ichenhausen her in Richtung Unterrohr gefahren. Am Ortseingang von Unterrohr konnte er nach Angaben der Polizei vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nicht mehr auf die dortige Verkehrsführung reagieren.

Dort gilt aufgrund einer Verkehrsinsel die Verkehrsregelung, den ortsauswärts fahrenden Verkehr durchfahren zu lassen. Der Autofahrer konnte vor der Verkehrsinsel auf seiner Fahrspur nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr an dieser links vorbei. Dadurch kam es frontal zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten Fahrer eines Hyundai. Dieser versuchte noch auszuweichen, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Beide Fahrer wurden beim Unfall verletzt.

20.000 Euro Schaden durch Unfall in Unterrohr

Der Unfallverursacher musste aufgrund seiner Verletzungen von der Feuerwehr Ettenbeuren mit technischen Gerät aus seinem Fahrzeug befreit werden. Die beiden Schwerverletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von jeweils 10 000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Am Einsatzort waren ein Notarztwagen, zwei Rettungswagen sowie vorsorglich ein Rettungshubschrauber, der jedoch nicht benötigt wurde. Auch etwa 20 Kräfte der Feuerwehren aus Unterrohr, Ichenhausen und Ettenbeuren waren am Unfallort eingesetzt. (zg)

