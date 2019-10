vor 37 Min.

Autofahrer überschlägt sich auf A8

Zwischen Burgau und Zusmarshausen ist am Montag ein 46-Jähriger verunglückt. Er kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

46-Jähriger wird schwer verletzt

Am Montagabend ist auf der Autobahn A8 zwischen Burgau und Zusmarshausen ein Autofahrer verunglückt. Sein Auto überschlug sich, dabei wurde er schwer verletzt.

Der 46 Jahre alte Autofahrer war laut Polizei auf dem linken von drei Fahrstreifen mit höherer Geschwindigkeit in Richtung München unterwegs. Kurz vor der Wildbrücke hatte er einen anderen Wagen überholt und war danach über den mittleren auf den rechten Fahrstreifen zurück gewechselt. Aus noch ungeklärter Ursache kam er danach nach rechts von der Autobahn ab. Das Auto fuhr auf die dort ansteigende Schutzplanke auf, überschlug sich mehrfach, durchbrach den Wildschutzzaun und blieb schließlich im Grünstreifen stehen.

Die alarmierte Feuerwehr aus Günzburg musste den Schwerverletzten aus seinem Fahrzeug befreien. Er wurde in eine Klinik gebracht. Fahrzeugteile wurden auf die Autobahn geschleudert und von einem nachfolgenden Wagen überfahren. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs musste der rechte Fahrstreifen in Richtung München gesperrt werden. Den Gesamtschaden gibt die Autobahnpolizei Günzburg mit etwa 60000 Euro an.

Die Freiwillige Feuerwehr Günzburg war mit 25 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst, der mit drei Rettungswagen, einem Notarzt und dem Einsatzleiter des Rettungsdiensts im Einsatz war, übernahm die Versorgung des Autofahrers. Die Autobahnpolizei Günzburg war zur Unfallaufnahme im Einsatz. Ein Ersthelfer hatte noch vor dem Eintreffen der Retter vorbildlich Erste Hilfe geleistet. (zg/obes)

Themen folgen