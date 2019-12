12:31 Uhr

Autofahrer übersieht im Nebel den Kreisverkehr

Ein schwerer Unfall ist am Donnerstag bei Limbach passiert.

Ein Unfall ist am Donnerstagabend am Kreisverkehr bei Limbach passiert. Grund war wohl der dichte Nebel.

Ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ist am späten Donnerstagabend am Kreisverkehr bei Limbach passiert. Laut Polizei übersah ein 32-Jähriger, der gegen 21 Uhr von Günzburg in Richtung Burgau unterwegs war, bei dichtem Nebel den Kreisverkehr bei Limbach.

Er fuhr geradeaus darüber und prallte gegen die hinter dem Kreisverkehr befindliche Leitplanke. Zu diesem Zeitpunkt stand aus Richtung Limbach am Kreisverkehr.

Fahrer wurde verletzt

Drei Insassen eines Autos, die aus Richtung Limbach kamen, hatten den Unfallhergang beobachtet und leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Der Autofahrer wurde mit mittelschwere Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 22.000 Euro, so die Polizei. An der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Limbach, Leinheim und Burgau im Einsatz. (zg)

