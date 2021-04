Autofahrer übersieht und überhört Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn: Unfall

In Günzburg sind auf der B16 ein Auto und ein RTW kollidiert. Der Autofahrer sagte, er habe das Einsatzfahrzeug weder gesehen noch gehört.

Gegen 19 Uhr sind am Montagabend ein 36-jähriger Sanitäter und sein Beifahrer mit einem Rettungswagen auf der B16 in Günzburg in Fahrtrichtung Süden im Einsatz gewesen – Blaulicht und Martinshorn waren eingeschaltet. Auf Höhe der Autobahn-Anschlussstelle fuhr der RTW über die Kreuzung, die Ampel zeigte Rot. Wie die Polizei berichtet, habe das Einsatzfahrzeug vorher gebremst. Ein 77-jähriger Mann war zu diesem Zeitpunkt mit seiner Ehefrau als Beifahrerin von der A8 kommend unterwegs und bog an der Ampel bei Grün auf die B16 in Fahrtrichtung Süden ab.

Nach Angaben des Rentners hatte er den Rettungswagen weder gesehen noch gehört, die Fahrzeuge kollidierten. Beim Auto beläuft sich der Schaden auf etwa 1800 Euro, es wurde abgeschleppt. Beim Rettungswagen entstanden Kratzer und Dellen an der linken Fahrzeugseite. Der Schaden wird auf etwa 3000 Euro veranschlagt. (AZ)

