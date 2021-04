Autogaragen im Scheppacher Gewerbegebiet zu vermieten

Plus Was ein privater Investor im Gewerbegebiet in Scheppach plant und was die Gemeinde davon hält.

Es scheint ein großer Markt dafür zu sein. Nachdem es bereits in Burgau Fertiggaragen zum Mieten gibt, plant nun ein privater Investor Mietgaragen im Scheppacher Gewerbegebiet. 36 an der Zahl möchte er für Autos, Oldtimer und Motorräder zur Verfügung stellen. Der Bau- und Umweltausschuss Jettingen-Scheppach musste den Antrag in der jüngsten Sitzung ohne Abstimmung zur Kenntnis nehmen, die Begeisterung dafür hielt sich jedoch in Grenzen.

Schon öfter war die Freifläche an der Robert-Bosch-Straße in der Nähe des Eurorastparks für Bauprojekte vorgesehen. Es sei nicht die erste Anfrage gewesen, teilte Günther Mayer, stellvertretender Leiter des Bauamts, auf Nachfrage mit. Doch sämtliche Pläne seien nicht umgesetzt worden. Jetzt liegt also der nächste Antrag für das Grundstück vor. Ein Privatinvestor möchte Fertiggaragen aufstellen, die vor allem für die Besitzer von Zweit- und Drittautos oder Oldtimern gedacht sind. Es handle sich nicht um Stellplätze für Wohnmobile.

Garagen im Scheppacher Gewerbegebiet für Autos und Oldtimer

Für den planenden Architekten sei es nicht der erste Auftrag dieser Art. Eine solche „Batterie“ von Garagen, wie es Günther Mayer umschrieb, sei zwar nicht sehr ansehnlich, aber in einem Gewerbegebiet durchaus zulässig und letztlich nicht verhinderbar. Den Gemeinderäten gefiel das Vorhaben nicht unbedingt, da es sich jedoch um ein Vorhaben im Genehmigungsfreistellungsverfahren handelt, konnten sie nicht einmal dagegen stimmen. Für dieses Vorhaben muss der Bauherr, sofern er sich an alle Vorgaben hält, keinen Bauantrag stellen und keine Baugenehmigung einholen.

Geländeauffüllung Keinen Bauantrag gestellt hat auch ein Landwirt in Freihalden, der zum Absichern eines Hangs das Gelände aufgefüllt hat. Da es sich um eine Aufschüttung von 1200 Quadratmetern handelte, hätte er jedoch einen Bauantrag stellen müssen. Lediglich Aufschüttungen bis zu zwei Metern Höhe und bis zu 500 Quadratmeter sind verfahrensfrei. Angeblich habe dies der Landwirt nicht gewusst. Da der Hang ins Rutschen gekommen sei, habe er diesen sichern wollen.

Landwirt hat in Freihalden einen Hang aufgeschüttet

Einem Naturschützer sei die massive Aufschüttung aufgefallen, er habe dies beim Landratsamt gemeldet, so Günther Mayer vom Bauamt. Der Landwirt musste daraufhin nachträglich einen Bauantrag stellen und nachweisen, woher das aufgeschüttete Material kam. Die Behörde hat inzwischen die Genehmigung erteilt, der Bau- und Umweltausschuss wurde lediglich darüber informiert.

Leichtbauhallen 2018 hat die Firma Alko-Therm ihre bestehende Halle an der Hauptstraße in Scheppach abgerissen und sie übergangsweise durch drei Zelte oder sogenannte fliegende Bauten ersetzt, um dort Dinge lagern zu können (wir berichteten). Diese Hallen, zwei davon 40 Meter lang und 20 Meter breit sowie eine weitere mit 25 Metern Länge und 15 Metern Breite, waren eigentlich nicht für eine dauerhafte Nutzung gedacht.

Luftaufnahme des Gewerbegebiets Scheppach an der A8. Gut zu sehen ist das Firmengelände von Alko. Dort müssen die Leichtbauhallen mit einem stabilen Fundament versehen werden. Foto: Bernhard Weizenegger

Mehrfach hatte das Landratsamt eine befristete Nutzung genehmigt, jetzt war Schluss damit. Um die Hallen, in denen Kaufteile, Fertigware und Eigenfertigungsteile gelagert werden, langfristig nutzen zu können, muss die Firma nachrüsten und ein stabiles Betonfundament anbringen. Den Antrag dafür hatte der Bau- und Umweltausschuss auf dem Tisch, einstimmig wurde er abgesegnet.

Kühlhalle beim Gut Unterwaldbach wäre zu dich an der Stromleitung

Kühlhalle Der Eigentümer von Gut Unterwaldbach möchte auf seinem Grundstück in der Nähe der Ortsverbindungsstraße nach Röfingen eine landwirtschaftliche Lagerhalle für Gemüse in Kisten als isolierte Kühlhalle bauen. Das wäre auch kein Problem, würde die geplante Halle nicht in unmittelbarer Nähe zu einer 20 KV-Überlandleitung der Lechwerke (LEW) entstehen. Die LEW bestehen auf einem Abstand von acht Metern und schlagen deshalb vor, die Halle zu versetzen. Dies wiederum missfällt der Gemeinde Jettingen-Scheppach.

Ein Verschieben des 32 Meter langen und 20 Meter breiten Gebäudes würde bedeuten, dass die verbleibende Hoffläche zu klein gerät. Ein fünf Meter breites Vordach würde noch dazu auf öffentliches Gelände überstehen. Sorgen beriet dem Gremium auch die Zufahrtssituation, die zu eng geraten würde. Einstimmig wurde der Beschluss gefasst, noch einmal das Gespräch mit dem Antragsteller zu suchen und an einer neuen Lösung zu arbeiten.

