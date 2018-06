11.06.2018

Automatisch mobil

Bei der Online-Uni geht es um selbstfahrende Autos

Am Mittwoch, 20. Juni, setzt die Volkshochschule Günzburg ihre Vhs-Universität fort mit der Online-Vorlesung „Vom Automobil zum Autonomobil? – Möglichkeiten, Herausforderungen und Folgen automatisierten Fahrens“.

Automatisiertes Fahren hat sich in kurzer Zeit zu einem Top-Thema in Industrie, Politik, Wissenschaft und Medien entwickelt. Dabei konzentrieren sich Forschung, Entwicklung und Politik vor allem auf die technische, organisatorische und rechtliche Machbarkeit. Fragen hinsichtlich der gesellschaftlichen Bedingungen und Folgen ihres verbreiteten Einsatzes werden dagegen eher am Rande aufgeworfen.

Torsten Fleischer vom Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS)/KIT der Universität Karlsruhe wird in seinem Online-Vortrag die Möglichkeiten vorstellen, die automatisiertes Fahren für die Lebensqualität in modernen Gesellschaften verspricht. Darüber hinaus wird er aber auch einige Herausforderungen diskutieren, denen sich automatisiertes Fahren wird stellen müssen.

Beginn der Internet-Vorlesung ist um 19 Uhr im Haus der Bildung Günzburg. Eine vorherige Anmeldung mit der Veranstaltungsnummer V004 ist erforderlich bei der Vhs-Geschäftsstelle, Telefon 08221/ 3686-0, oder im Internet unter www.vhs-guenzburg.de. (zg)

Themen Folgen