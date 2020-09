17:00 Uhr

B16-Sperrung: Brücke für Fußgänger wird saniert

Die B16 muss wegen der Sanierung einer Geh- und Radwegbrücke am Freitag und Samstag gesperrt werden.

Wegen Brückeninstandsetzungsarbeiten muss die Bundesstraße 16 in Günzburg von der Anschlussstelle Augsburger Straße bis zum Kreisverkehrsplatz an der Siemensstraße von Freitag, 11. September, um 20 Uhr bis Samstag, 12. September, um 24 Uhr gesperrt werden. Die Umleitung wird ausgeschildert und verläuft innerstädtisch über die Augsburger Straße, Dillinger Straße und Siemensstraße. Während der Vollsperrung wird ein Arbeits- und Schutzgerüst für die Instandsetzung der Geh- und Radwegbrücke an der Reisensburger Straße über dem Verkehrsraum eingebaut.

Erneute Vollsperrung nach Sanierungsabschluss

Die Stahlkonstruktion des mittlerweile 25 Jahre alten Brückenbauwerks erhält einen neuen Anstrich. Zudem werden die Brückengeländer erneuert, Betoninstandsetzungen durchgeführt, ein neuer Fahrbahnbelag aufgebracht und Böschungstreppen für den Unterhalt des Bauwerks ergänzt. Gegen Ende der geplanten dreimonatigen Bauzeit wird eine erneute Vollsperrung der B16 zum Ausbau des Gerüstes erforderlich. Für Fußgänger und Radfahrer muss das Bauwerk für die gesamte Bauzeit gesperrt werden. Zudem können nach Mitteilung des Staatlichen Bauamts Krumbach kurzzeitige Sperrungen des unter dem Bauwerk verlaufenden Geh- und Radweges erforderlich werden. Der Fußgänger- und Radverkehr wird dann engräumig über die Reisensburger Straße umgeleitet. (zg)