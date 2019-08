15:17 Uhr

B16: Viele ignorieren einfach die Sperrung

Jetzt sieht sich das Staatliche Bauamt gezwungen, die Bauarbeiter in Hochwang mit einer speziellen Maßnahme zu schützen.

Seit Montag ist die B16 bei Hochwang wegen Arbeiten an den Querungshilfen für den Durchgangsverkehr gesperrt. Laut Staatlichem Bauamt halten sich zu viele Verkehrsteilnehmer nicht an die Sperrung und fahren nur Zentimeter an den Bauarbeitern vorbei, wodurch sie deren Leben gefährdeten.

Aus diesem Grund sei man gezwungen, die beiden Ortseingänge während der Bauarbeiten für alle Verkehrsteilnehmer, auch die Anwohner, bis einschließlich 6. September zu sperren. Von Osten oder Westen könnten die Bürger zu ihrem Zuhause gelangen. Danach wird der Verkehr mit einer Ampel geregelt. Die Asphaltdecke wird am 28. September eingebaut, am Vorabend wird ab etwa 18 Uhr wieder bis Sonntagvormittag gesperrt. In der folgenden Woche wird markiert. (zg)

