vor 35 Min.

BKH-Flüchtige halten sich wohl noch im Großraum Günzburg auf

Die zwei Männer, die aus der Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie am Bezirkskrankenhaus Günzburg geflüchtet sind, sollen sich noch im Großraum Günzburg aufhalten.

Die Suche nach den beiden Flüchtigen aus dem BKH Günzburg läuft weiter. Die Polizei geht nach Zeugenaussagen davon aus, dass sie sich noch im Raum Günzburg aufhalten.

Von Heike Schreiber

Die zwei Männer, die in der Nacht auf Montag aus dem Bezirkskrankenhaus geflüchtet sind, könnten sich möglicherweise doch noch im Großraum Günzburg aufhalten. Wie Holger Stabik vom Polizeipräsidium Schwaben-Südwest mitteilte, seien mehrere Zeugenaussagen eingegangen, bei denen es einen örtlichen und zeitlichen Zusammenhang gebe.

Die Polizei intensiviert jetzt wieder ihre Fahndung, hofft aber auch auf Mithilfe aus der Bevölkerung.

Flucht aus Bezirkskrankenhaus Günzburg: Männer bedrohten Angestellte

Wie berichtet, hatten die beiden Patienten, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten waren und wegen Suchterkrankungen in der Forensik in Günzburg behandelt wurden, eine Klinik-Angestellte bedroht, ein weiterer Mitarbeiter hatte daraufhin die Türe entriegelt und die Männer flüchteten.

Ruslan-Oleksandr Tsopa

Die Polizei Günzburg startete umgehend eine Fahndung nach den Flüchtigen, trotzdem gelang es den Männern unterzutauchen. Aufgrund einer Öffentlichkeitsfahndung gingen noch am selben Tag Hinweise bei der Polizei ein, dass sich die Männer im Gewerbegebiet in Jettingen-Scheppach aufhielten. Eine sofort eingeleitete Großfahndung blieb aber bis zum Montagabend erfolglos.

Patienten aus BKH geflohen: Zeugen sahen die Männer wohl in Günzburg

Wie Holger Stabik jetzt mitteilte, könnte es sein, dass es sich bei diesen Hinweisen aus Jettingen-Scheppach um Falschmeldungen gehandelt habe.

Alexander Günter Bild: Polizei

Die neuen Zeugenaussagen, dass die Männer in Günzburg gesehen worden seien, seien verifizierbarer. Man könne einen Zusammenhang zwischen den einzelnen Fällen herstellen. „Die Vermutung, dass die Männer gar nie aus dem Großraum Günzburg herausgekommen sind, liegt nahe“, so Stabik.

Die Polizei werde jetzt wieder verstärkt nach den Männern fahnden. Es mache aber keinen Sinn, in einem städtischen Gebiet einen Hubschrauber zur Suche einzusetzen. Laut Stabik legt die Polizei jetzt ihr Hauptaugenmerk auf Zeugenbefragungen und Spurensuche. Dabei sei man auf die Mithilfe der Öffentlichkeit angewiesen. Die Polizei bittet die Bevölkerung darum, bei direktem Kontakt nicht an die Entflohenen heranzutreten, sondern sofort die Notrufnummer 110 zu wählen. „Wir hoffen, dass wir jetzt einen Schritt schneller sind als die Geflüchteten.“

Lesen Sie hierzu mehr:

Aus Bezirkskrankenhaus geflohen: So sucht die Polizei nach den Männern

Themen folgen