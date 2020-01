vor 23 Min.

BKH-Flüchtiger ist zurück in Deutschland

Einer der Männer, die im September aus der Klinik für Forensische Therapie und Psychotherapie des Bezirkskrankenhauses in Günzburg entwichen war, sitzt jetzt in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Plus Der 28-jährige Deutsch-Russe wurde elf Tage nach seiner Verhaftung in Spanien zurück nach Deutschland geflogen. Jetzt sitzt er in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Von Heike Schreiber

Der 28-jährige Deutsch-Russe, der im vergangenen September mit einem anderen Patienten nach einer Geiselnahme aus der Forensik in Günzburg geflüchtet und kürzlich in Spanien gefasst worden ist (wir berichteten), ist seit Dienstag zurück in Deutschland. Zielfahnder des Bayerischen Landeskriminalamts ( LKA), die ihn in der Region Malaga verhaftet hatten, brachten den Mann in einem Charterflugzeug nach Friedrichshafen. Am Mittwoch wurde er einer Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Das teilte Holger Stabik, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, mit.

