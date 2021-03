vor 23 Min.

BKH-Patientin schlägt im Günzburger Bezirkskrankenhaus ihre Krankenpfleger

Auf einer geschlossenen Station des Bezirkskrankenhauses in Günzburg kam es zu einem gewaltsamen Übergriff auf Pflegekräfte.

Ein gewalttätiger Übergriff einer Patientin im Bezirkskrankenhaus Günzburg hat für eine Krankenschwester und ihren Kollegen schmerzhafte Konsequenzen.

Am Mittwochvormittag kam es auf einer geschlossenen Station der Bezirkskliniken Günzburg laut Polizei zu einem körperlichen Übergriff. Eine 21-jährige Patientin schlug zuerst einer Mitpatientin eine Flasche Wasser über den Kopf. Als das Pflegepersonal einschritt, wurden diese gleichfalls traktiert. Eine 49-jährige Krankenschwester wurde ins Gesicht geschlagen. Ihr fiel die Brille herunter und die Frau litt danach unter Kopfschmerzen. Bei einem 29-jährigen Krankenpfleger riss die Angreiferin so stark an dessen Haaren, dass er eine Zerrung im Halsbereich sowie eine gerötete Kopfhaut davontrug. (zg)

