BLSV

05:52 Uhr

Im Sportkreis Günzburg sollen es jetzt die Jüngeren richten

Plus Nach 15 Jahren als Chef des Sportkreises Günzburg tritt Friedrich Birkner 2022 ab. Er ist nicht der Einzige aus dem Führungskreis, der auf eine Wiederwahl verzichtet.

Jetzt ist es amtlich: Friedrich Birkner, Vorsitzender des Sportkreises Günzburg im Bayerischen Landessportverband (BLSV), wird beim Kreistag im Herbst nächsten Jahres nicht mehr für diese Spitzenposition kandidieren. Dies teilte er bei der Sitzung des Kreisvorstands im Sportheim des SV Hochwang mit. Nach dann 15 Jahren an der Spitze des Sportkreises Günzburg sieht der heute 74-Jährige in erster Linie aus Altersgründen die Zeit gekommen, das Amt des Vorsitzendes in andere, wenn möglich jüngere Hände zu legen.

