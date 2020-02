vor 20 Min.

Baby Nummer zwei: Ex-Playmate Sarah Harrison wieder schwanger

Das Günzburger Ex-Playmate Sarah Harrison ist wieder schwanger. Zwei Jahre nach der Geburt von Tochter Mia erwartet das "Team Harrison" erneut Nachwuchs.

Sarah Harrison und ihr Ehemann Dominic sind derzeit auf allen Kanälen aktiv: Neben einem erfolgreichen Youtube-Kanal mit 1,13 Millionen Abonnenten ist das "Team Harrison" aktuell auch in der Sat.1-Show " The Biggest Loser" zu sehen - als Coaches des neuen "Secret Team". Und auch privat könnte es für das Paar kaum besser laufen: Zwei Jahre nach der Geburt ihrer Tochter Mia Rose ist Sarah Harrison wieder schwanger.

Youtube-Star, Influencerin, Mutter: Sarah Harrison ist wieder schwanger

Die frohen Neuigkeiten gaben die Harrisons stilecht in einem Youtube-Video bekannt: "Es ist wieder so weit", so Dominic Harrison, der in dem Video lachend neben Ehefrau Sarah auf dem heimischen Sofa sitzt.

Auch die kleine Mia Rose scheint sich zu freuen: Die zukünftige große Schwester lauscht an Mamas - aktuell noch recht flachem - Bauch und spielt im Auto mit einer Baby-Puppe.

Zwei Jahre nach der Geburt von Mia Rose: "Team Harrison" wird wieder größer

Auch auf Instagram gaben die beiden Influencer die Baby-News bekannt: Während Sarah zunächst eine Ultraschall-Aufnahme postete und dann mit einem Foto nachlegte, auf dem Dominic ihren Bauch küsst, postete der US-Fitnesscoach den positiven Schwangerschaftstest.

Wie Mia Harrison: Bekommt auch Kind Nummer zwei einen Instagram-Kanal?

Auf dem Kanal von Tochter Mia Rose gab es dagegen kein neues Bild. Ob auch das zweite Kind einen eigenen Auftritt in den sozialen Medien erhalten soll, ist noch nicht bekannt. (dfl)

Lesen Sie dazu auch: Sarah Harrison, Ellabekind und Co.: Das sind die Influencer aus der Region

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen