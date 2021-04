Baggerfahrer stößt in Burgau auf Granate

Der Mann lag, als er auf einer Burgauer Baustelle einen verrosteten Gegenstand fand, mit seiner Vermutung richtig.

Auf einer Baustelle in der Industriestraße in Burgau fand ein Baggerfahrer am Donnerstagnachmittag einen stark angerosteten Gegenstand. Er vermutete richtig, dass es sich um eine Granate handeln könnte. Die Polizeiinspektion Burgau verständigte das zuständige Sprengkommando. Dessen Mitarbeiter stellte vor Ort dann fest, dass es sich um eine Phosphorgranate handelte. Die fachgerechte Entsorgung wurde veranlasst. (zg)